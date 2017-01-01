Найдена самая полезная рыба в мире

Рыба имеет рекордное содержание жирных кислот.

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в арктической зоне Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири (в частности, озера Собачьего), обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, что делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем", - рассказал заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.

Он выразил надежду на то, что исследование поможет изменить пищевые привычки людей в лучшую сторону. Ученый добавил, что употребление 30 граммов этой рыбы в день покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот.

Рыба и морепродукты — основной источник полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 для человека. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих веществ, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы клонировали диетическую овцу с генами червя, который отвечает за производство полиненасыщенных жирных кислот.