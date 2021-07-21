45-килограммовую рыбу-луну выкинуло на пляж в США
Любители пляжного отдыха в Орегоне были недавно поражены ослепительными останками экзотической 45-килограммой рыбы после того, как ее выбросило за сотни миль от своей обычной среды обитания.
Рыба опа длиной 1 метр, также известная как рыба-луна, была обнаружена на берегу Сансет-Бич в северном Орегоне 14 июля. Красочное существо имело смесь серебристого и ярко-красноватого оттенков, оранжевые чешуйки на плоском круглом теле, с редкими белыми точками и блестящими золотыми глазами.
Неясно, что случилось с опа, но она была в "отличном состоянии, то есть она была близка к берегу, когда она умерла", - сказала The Washington Post Тиффани Бут, помощник менеджера Приморского аквариума.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), опа - пелагические рыбы, то есть они живут в открытом океане, но обычно их можно найти у побережья Калифорнии и вокруг Гавайев. Однако так далеко на севере можно встретить крайне редко. "Я бы не ожидал, что опа такого размера обычно находится за пределами Орегона", - сказала The Post Хайди Дьюар, биолог-исследователь из NOAA Fisheries, которая не принимала участия в восстановлении.
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Одно из возможных объяснений заключается в том, что повышение температуры океана, вызванное изменением климата, заставляет опа покидать слишком горячие воды и переходить в некогда более холодные воды. По данным NOAA, известно, что они могут путешествовать на большие расстояния в зависимости от условий окружающей среды.
"Мы видим, как некоторые морские организмы перемещаются на север по мере повышения температуры океана", - сказал Дьюар. Однако недостаточно данных, чтобы подтвердить, что потепление морей вынудило рыбу двинуться на север, добавила она.
Выброшенная на берег опа в Орегоне была заморожена приморским аквариумом к началу следующего учебного года, когда группе счастливчиков будет предоставлена возможность ее вскрыть. После того, как это учебное упражнение будет завершено, исследователи проведут дальнейший анализ здоровенной рыбы.
Напомним, ранее сообщалось, что биологи поняли назначение белых полосок на рыбах-клоунах.
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