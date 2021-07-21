45-килограммовую рыбу-луну выкинуло на пляж в США

Ее нашли за сотни километров от мест обитания этого вида.

Любители пляжного отдыха в Орегоне были недавно поражены ослепительными останками экзотической 45-килограммой рыбы после того, как ее выбросило за сотни миль от своей обычной среды обитания.

Рыба опа длиной 1 метр, также известная как рыба-луна, была обнаружена на берегу Сансет-Бич в северном Орегоне 14 июля. Красочное существо имело смесь серебристого и ярко-красноватого оттенков, оранжевые чешуйки на плоском круглом теле, с редкими белыми точками и блестящими золотыми глазами.

Неясно, что случилось с опа, но она была в "отличном состоянии, то есть она была близка к берегу, когда она умерла", - сказала The Washington Post Тиффани Бут, помощник менеджера Приморского аквариума.

Рыба-луна выброшена на берег около пляжа Сансет-Бич в северном Орегоне 14 июля SeasideAquarium

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), опа - пелагические рыбы, то есть они живут в открытом океане, но обычно их можно найти у побережья Калифорнии и вокруг Гавайев. Однако так далеко на севере можно встретить крайне редко. "Я бы не ожидал, что опа такого размера обычно находится за пределами Орегона", - сказала The Post Хайди Дьюар, биолог-исследователь из NOAA Fisheries, которая не принимала участия в восстановлении.

Рыба-луна выброшена на берег около пляжа Сансет-Бич в северном Орегоне 14 июля SeasideAquarium

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Одно из возможных объяснений заключается в том, что повышение температуры океана, вызванное изменением климата, заставляет опа покидать слишком горячие воды и переходить в некогда более холодные воды. По данным NOAA, известно, что они могут путешествовать на большие расстояния в зависимости от условий окружающей среды.

"Мы видим, как некоторые морские организмы перемещаются на север по мере повышения температуры океана", - сказал Дьюар. Однако недостаточно данных, чтобы подтвердить, что потепление морей вынудило рыбу двинуться на север, добавила она.

Рыба-луна выброшена на берег около пляжа Сансет-Бич в северном Орегоне 14 июля SeasideAquarium

Выброшенная на берег опа в Орегоне была заморожена приморским аквариумом к началу следующего учебного года, когда группе счастливчиков будет предоставлена ​​возможность ее вскрыть. После того, как это учебное упражнение будет завершено, исследователи проведут дальнейший анализ здоровенной рыбы.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи поняли назначение белых полосок на рыбах-клоунах.