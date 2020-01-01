Самую крупную в мире рыбу-пилу выбросило на берег во Флориде

В репродуктивном тракте пятиметровой самки рыбы-пилы были яйца размером с мяч.

Самая большая рыба-пила, когда-либо измеренная учеными, была найдена мертвой в Флорида-Кис на прошлой неделе. Рыба длиной 4,9 метра была взрослой самкой с икрой размером с мяч для софтбола, найденной в ее репродуктивном тракте. Сейчас ученые изучают ее тушу, чтобы определить ее возраст и узнать больше о ее репродуктивном прошлом.

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"Хотя это печальный случай, когда такое большое животное умирает, с научной точки зрения мы знали, что можем многому у него научиться", - сказал Грегг Пулакис, рыбный биолог из Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды. "Это заставляет нас чувствовать себя немного лучше, потеряв такую ​​большую самку".

Рекордная рыба-пила была одной из двух мертвых рыб-пил, выброшенных на берег в Кис на прошлой неделе: одна около Куджо-Ки, а другая около Марвин-Ки. Они были найдены достаточно далеко друг от друга, поэтому время их смерти, скорее всего, случайное, сказал Пулакис.

Граждане сообщили о рыбе через горячую линию а местные правоохранительные органы помогли отбуксировать туши на берег, чтобы исследователи могли измерить их и взять образцы тканей. Рыба-пила была на радаре исследований Комиссии с 2003 года, когда они были добавлены в федеральный список исчезающих видов США. (Все пять видов рыб-пил также перечислены Международным союзом охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся под критической угрозой.)

Эти рыбы - разновидность скатов, известные своей плоской мордой, похожей на бензопилу. По словам Пулакиса, о них было мало что известно до того, как они были внесены в список исчезающих видов .

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"В принципе, любой вопрос, который вы могли бы задать - "Какого размера они вырастают? Какая среда обитания им нужна? Сколько они живут"- у нас просто не было ответа», - сказал он.

Теперь Пулакис и другие сотрудники Комиссии и других исследовательских агентств Флориды регулярно ловят, метят и выпускают рыб-пил вдоль побережья. Они также получают от 20 до 30 сообщений о наблюдениях в месяц от лодочников и рыболовов. Пять-шесть раз в год мертвых рыб вымывает на берег. По словам Пулакиса, даже частично разложившиеся туши полезны с научной точки зрения. Позвонки показывают линию роста, очень похожую на ствол дерева, поэтому, разрезав кость и посчитав линии, ученые могут определить, сколько лет было животному, когда оно умерло.

Самая старая рыба-пила, изученная командой Пулакиса, имела длину 4,7 м и возраст 14 лет. По словам Пулакиса, меньшая из двух рыб-пила, найденных мертвыми на прошлой неделе, была 3,8 м в длину и все еще была молодой. В яичниках у нее были незрелые яйцеклетки. С другой стороны, пятиметровая рыба-пила была взрослой особью.

По словам Пулакиса, у двух рыб-пил не было травм или других указаний на причину их смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая полезная рыба в мире.