У выздоровевших пациентов с COVID-19 обнаружены стойкие иммунные нарушения

Через шесть месяцев исследователи обнаружили дисфункцию иммунной системы у большинства выздоровевших пациентов с COVID-19, независимо от начальной тяжести заболевания.

Новое австралийское исследование предлагает тщательный анализ длительного воздействия COVID-19 на активность иммунной системы. Отслеживая широкий спектр биомаркеров, исследование показало, что иммунные нарушения сохраняются не менее шести месяцев после того, как пациенты выздоравливают от острого заболевания.

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Спустя полтора года после начала этой глобальной пандемии исследователи все чаще исследуют долгосрочные последствия инфекции SARS-CoV-2. Названный « длительным COVID », все большее число пациентов сообщают о стойких симптомах, сохраняющихся в течение нескольких месяцев после острого заболевания.

Австралийское исследование отслеживает 69 выздоровевших пациентов с COVID-19, большинство из которых (47) страдали лишь легкой формой заболевания. Из-за уникального положения Австралии в мире, которая временно устранила вирус из определенных регионов, текущий проект может отслеживать долгосрочные иммунные реакции на инфекцию, не беспокоясь о повторном заражении или вакцинационном статусе.

Это новое исследование, еще не рецензированное и не опубликованное в журнале, описывает влияние инфекции на периферическую иммунную систему в течение шести месяцев после первоначального выздоровления. Образцы крови были взяты у каждого субъекта в трех точках шестимесячного исследования.

Исследователи исследовали уровни примерно 130 различных иммунных клеток, а также отслеживали ответы антител и измеряли экспрессию тысяч различных генов, связанных с иммунными функциями. Результаты поразительно показывают стойкие воспалительные реакции и нарушение иммунной регуляции в течение шести месяцев после выздоровления.

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"Исследование обнаружило существенное нарушение регуляции количества иммунных клеток, которое было наиболее сильным через 12 недель после заражения, но все еще проявлялось в большинстве случаев в течение шести месяцев и, возможно, даже дольше", - объясняет Дэвид Линн, один из ведущих исследователей проекта.

Было обнаружено, что количество генов, связанных с воспалением, активируется через шесть месяцев после заражения. Это указывает на то, что эти дисфункциональные иммунные механизмы могут быть частью давней загадки COVID, однако Линн уверена, что для проверки этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

"Можно логически сделать вывод, что это нарушение регуляции связано с физическими симптомами длительного COVID, однако, чтобы доказать это, необходимы дальнейшие исследования", - добавляет Линн.

Новое исследование является частью растущего числа доказательств, свидетельствующих о причастности аномалий иммунной системы к патологии длительного COVID. Британское исследование, опубликованное в апреле, выявило стойкие иммунные нарушения у госпитализированных пациентов с COVID-19 через шесть месяцев после выписки.

Однако это австралийское исследование было сосредоточено на различных случаях COVID-19, от легких до тяжелых. И одним из самых больших сюрпризов в новых результатах было отсутствие какой-либо корреляции между тяжестью острого заболевания и степенью постинфекционной иммунной дисфункции.

"Мы наблюдали очень широкий спектр темпов выздоровления и до сих пор не понимаем, почему некоторые люди выздоравливают намного быстрее, чем другие", - говорит Линн. "Уровень тяжести заболевания не влияет напрямую на уровень иммунной дисрегуляции, и мы не смогли найти никаких закономерностей, указывающих на то, что возраст или пол человека являются дифференцирующим фактором, определяющим различия в выздоровлении".

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Одним из ограничений австралийского исследования является отсутствие данных, отслеживающих длительные симптомы COVID в когорте, поэтому эти результаты не могут быть напрямую связаны с длительными случаями COVID. Но гипотеза иммунной дисфункции / длительного COVID становится все более правдоподобной.

Дэнни Альтманн, иммунолог из Имперского колледжа Лондона, участвует в более крупном текущем британском проекте по изучению длительного COVID. Он говорит, что есть прецедент, когда вирусные инфекции провоцируют хронические заболевания на длительное время, например, железистая лихорадка. И эти хронические состояния могут быть связаны с длительной иммунной дисфункцией после острой инфекции.

"Я описываю это как что-то вроде того, что кто-то бросает гранату в нашу иммунную систему, что все популяции [иммунных клеток] полностью перевернуты вверх ногами и находятся в состоянии беспокойства в течение многих лет", - объяснил Альтманн в недавнем интервью. "И это предположение, но у нас есть технология, позволяющая взглянуть на это довольно подробно".

Бранка Грубор-Баук, австралийский исследователь, работающий над новым исследованием, предполагает, что существует острая необходимость в лучшем понимании длительного COVID, особенно потому, что похоже, что вирус никуда не денется.

"В настоящее время не существует лечения для длительно страдающих COVID, и поскольку мир медленно переходит к жизни с COVID, нам нужно будет найти ответы и более эффективные решения для предотвращения и лечения длительного COVID в ближайшие годы", - говорит Грубор-Баук.

Новое исследование еще не рецензировано и опубликовано, но опубликовано на medRxiv.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID-19 хотят лечить пересадкой фекалий.