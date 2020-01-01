COVID-19 хотят лечить пересадкой фекалий

Согласно новому отчету, пересадка фекалий могла помочь пациентам с факторами риска избежать тяжелой формы COVID-19.

Пересадка фекалий могла помочь двум пациентам с факторами риска избежать тяжелой формы COVID-19. Но исследование было основано только на двух пациентах, поэтому улучшение могло произойти случайно или в результате других методов лечения.

Два пациента недавно были госпитализированы в Польше с бактериальной инфекцией, и им в качестве лечения сделали пересадку фекалий. Оба пациента позже дали положительный результат на COVID-19, но ни у одного из них не развилось тяжелое заболевание, несмотря на наличие сопутствующих заболеваний. “Одно из возможных объяснений“ заключается в том, что трансплантат фекалий, который делается для усиления иммунного ответа, мог предотвратить серьезное заболевание пациентов, пишут авторы исследования.

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Процедура, называемая трансплантацией фекальной микробиоты (FMT), включает трансплантацию фекалий здорового человека в кишечник пациента с кишечным заболеванием, таким как инфекция, вызванная бактерией Clostridium difficile (также называемой Clostridioides difficile или сокращенно C. diff). Считается, что эти “здоровые“ фекалии содержат смесь полезных бактерий, которые могут помочь организму бороться с вредными патогенами, вызывающими такие проблемы, как диарея или синдром раздраженного кишечника.

Трансплантаты фекалий используются для усиления эффекта иммунотерапии для онкологических больных. Это не первый раз, когда каловые трансплантаты были предложены или введены без проблем у пациентов как с бактериальной инфекцией и COVID-19, но ученые не знают, могут ли трансплантаты лечения или уменьшение тяжести COVID-19.

Оба пациента в этом тематическом исследовании обратились в больницу с бактериальной инфекцией, и у них не развились симптомы COVID-19, пока они не были госпитализированы и не начали лечение трансплантации фекалий от бактериальной инфекции.

Первым пациентом в этом тематическом исследовании был 80-летний мужчина, который сначала лечился в больнице от пневмонии и сепсиса или заражения крови. Но этот человек также оказался зараженным C. diff , от которого он прошел FMT.

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После того, как он начал FMT, он также дал положительный результат на SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и начал лечение выздоравливающей плазмой (кровь, которая содержит антитела, взятые у выздоровевших пациентов с COVID-19) и противовирусным препаратом, известным как ремдесивир. Ремдесивир может привести к улучшению в среднем через 10 дней, а преимущества выздоравливающей плазмы “ограничены“, пишут авторы.

Но удивительно, что через два дня после того, как ему сделали пересадку фекалий, его симптомы COVID-19 исчезли, и его пневмония не ухудшилась.

Вторым пациентом был 19-летний мужчина, страдавший воспалительным заболеванием кишечника, известным как язвенный колит, и лечился препаратами, подавляющими иммунную систему. Он был госпитализирован после рецидива инфекции C. difficile. Ему сделали пересадку фекалий и назначили антибиотики для лечения бактериальной инфекции.

Примерно через 15 часов у него поднялась температура, и тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Несмотря на то, что он был ослаблен иммунитетом и не получал никакого лечения от COVID-19, у него развились лишь легкие симптомы.

“Наш главный вывод из этих случаев заключается в том, что FMT кажется безопасным и сопоставимым по эффективности при лечении рецидивирующей [инфекции Clostridioides difficile] у пациентов с сосуществующим COVID-19“, - пишут авторы. “Еще один более спекулятивный вопрос - может ли FMT повлиять на клиническое течение COVID-19“.

Другими словами, трансплантация фекалий могла помочь смягчить тяжелое заболевание у этих пациентов, оба из которых имели факторы риска развития тяжелой формы COVID-19. Тем не менее, даже у людей с факторами риска обычно не развивается тяжелая форма COVID-19, поэтому оба эти пациента могли выздороветь случайно.

Тем не менее, это был случай только двух пациентов, и трудно разделить эффекты различных методов лечения. В настоящее время исследователи планируют проверить влияние трансплантации фекалий на пациентов с COVID-19 в рамках официального клинического испытания.

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