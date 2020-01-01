Может ли у наших питомцев появиться опасная мутация COVID? Есть ответ

Ученые предполагают, что такой вариант возможен.

Предположение, что правительствам придется рассмотреть возможность выбраковки или вакцинации животных, чтобы предотвратить заражение коронавирусом еще одной опасной мутации, может звучать как паника, но это всего лишь часть долгих дебатов среди ученых.

Доказательства того, что кошки могут быть инфицированы SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID, появились еще в апреле 2020 года в Ухане, Китай. Доказательства того, что они также могли передавать инфекцию другим кошкам при определенных условиях, появились в том же месяце.

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С тех пор инфекции были подтверждены у норок в Дании и Нидерландах, у больших кошек в зоопарках, у собак, хорьков и ряда других видов. Также стоит помнить, что источником SARS-CoV-2, вероятно, являются летучие мыши, и что другие виды диких животных также могут быть заражены.

Заражение некоторых из этих видов SARS-CoV-2 может вызвать настоящую болезнь, создавая ветеринарные проблемы. Однако передача от домашних животных, которые проводят много времени в тесном контакте с людьми, также создает дополнительные проблемы для попыток контролировать пандемию среди людей.

Например, если передача инфекции от человека к кошке происходит легко, то для борьбы с пандемией среди людей могут потребоваться меры по ее предотвращению, в том числе вакцинация и карантин кошек.

Имеются убедительные доказательства передачи от человека кошкам, но очень мало доказательств передачи от кошек человеку. Нет и большого количества доказательств передачи вируса от кошек в нормальных условиях (то есть не в лаборатории). На данный момент нет никаких причин для беспокойства о том, что инфекции у кошек представляют собой серьезную проблему.

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Вы подвергаетесь гораздо большему риску от вашей семьи и друзей с COVID, чем от их кошек, хотя вы должны соблюдать обычные меры гигиены, которые вы используете, чтобы снизить риск заражения другими заболеваниями (такими как токсоплазмоз) от кошек.

В настоящее время нет серьезного риска со стороны наших домашних кошек и собак, который оправдал бы особые методы контроля, такие как выбраковка или карантин. Однако в более долгосрочной перспективе есть опасения по поводу появления новых вариантов.

Они могут легче передаваться (например, альфа-вариант) или более способны заразить вакцинированных или ранее инфицированных людей (например, бета-вариант). Варианты могут вызвать более тяжелое заболевание, или они могут вызвать менее тяжелое заболевание и стать более похожим на обычную зимнюю простуду или грипп.

Почти неизбежно, что появятся новые варианты, потому что вирус приспосабливается ко всем нашим попыткам контролировать его. Эти новые разновидности у людей быстро обнаруживаются в Великобритании, потому что в Великобритании проводится самая масштабная в истории программа наблюдения.

Долгосрочный риск SARS-CoV-2 у других видов заключается в том, что, если вирус начнет циркулировать в них, может появиться новый, еще более неприятный вариант, который не будет признан проблемой, пока не передается обратно людям.

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Хотя это и редко, правительству Великобритании необходимо учитывать эти возможные сценарии будущего, и возможность появления новых вариантов у животных была частью недавнего отчета Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) о долгосрочной эволюции SARS-CoV-2.

Вакцинация домашних животных менее вероятна. Вакцины для собак и кошек от COVID разрабатываются, но могут возникнуть проблемы с демонстрацией их эффективности.

Вакцины были одобрены для использования на людях только после поздних стадий испытаний, когда большое количество людей были вакцинированы и наблюдались, чтобы убедиться, что они защищены от инфекции. Даже тогда достаточное количество участников испытания должно было заразиться, чтобы продемонстрировать какой-либо эффект вакцины COVID по сравнению с контрольной вакциной.

Провести аналогичные испытания на собаках и кошках будет сложно, пока уровень инфицирования низок (или даже неизвестен, как в настоящее время), а более мелкие испытания просто не предоставят достаточно хороших доказательств.

Представьте себе ситуацию, когда очень опасный, потенциально смертельный вариант распространяется от кошки к ее владельцу и семье. В идеале инфекция среди людей должна сдерживаться соответствующей изоляцией в подходящем учреждении, чтобы остановить распространение. Затем кошка-источник и непосредственные контакты с кошкой - если таковые имеются - могут быть усыплены, чтобы снизить непосредственный риск для людей и других кошек.

В крупномасштабной эвтаназии кошек не было бы смысла, если бы этот вариант не был уже широко распространен. При условии, что ведется наблюдение за SARS-CoV-2 у людей и животных для выявления любого такого варианта до того, как он станет опасным, нет смысла беспокоиться о крупномасштабной эвтаназии наших домашних животных.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.