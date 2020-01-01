Сырой собачий корм может распространять опасные супербактерии

Корм для собак, продаваемый несколькими международными брендами, может распространять устойчивые к антибиотикам супербактерии по всему миру.

Когда исследователи в Европе провели тесты влажных, сырых и приготовленных кормов для собак от 25 различных коммерческих брендов, они обнаружили бактерии энтерококков чуть более чем в половине образцов.

В то время как команда ожидала найти несколько условно-патогенных микробов, путешествующих на этой еде, уровень и разнообразие обнаруженных бактерий было "неожиданно высоким", объяснили ученые в исследовательском письме в CDC.

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акБактерии энтерококки могут вызывать инфекцию хирургической раны и инфекции мочевыводящих путей у человека, и в последние годы они приобрели устойчивость ко многим, а иногда и ко всем антибиотикам в нашем арсенале.

Корм для собак, особенно сырой, может подвергать владельцев домашних животных риску заразиться этими супербактериями.

Хотя некоторые из микробов, обнаруженных в образцах корма для собак, действительно реагировали на лекарства, более 40 процентов проявили устойчивость к широкому спектру антибиотиков, включая эритромицин и ампициллин. Из этого числа 23 процента были устойчивы к последним средствам лечения, таким как линезолид.

Исследование проводилось только с использованием корма для собак, купленного в Португалии, но тот факт, что большинство этих брендов поставляется по всему миру, не является хорошим признаком. Если этот тип бактерий заразит человека, его будет невероятно трудно вылечить.

Хотя сырые диеты на основе мяса становятся все популярнее среди многих владельцев собак, потенциальные риски для здоровья человека редко рассматриваются.

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"Тесный контакт людей с собаками и коммерциализация исследуемых брендов в разных странах представляют собой международный риск для здоровья населения", - говорит молекулярный генетик Ана Фрейтас из Университета Порту.

"Европейские власти должны повышать осведомленность о потенциальных рисках для здоровья при кормлении домашних животных сырыми диетами, а производство кормов для собак, включая выбор ингредиентов и соблюдение гигиены, должно быть пересмотрено".

Давно известно, что собачьи фекалии и корм для собак содержат резервуар устойчивых бактерий, которые могут поставить под угрозу здоровье их владельцев. Тем не менее, исследователи объясняют, что это первое исследование, описывающее устойчивость энтерококков к антибиотикам последней линии в кормах для собак.

В конце концов, авторы обнаружили, что каждый образец сырого корма для собак, который они тестировали, содержал энтерококк. Лишь несколько влажных и сухих кормов содержали похожие микробы.

Тот факт, что супербактерии чаще встречаются в сыром мясе, не является большим сюрпризом - в конце концов, тепло - отличный способ убить патогены, - но уровень заболеваемости, обнаруженный в этом исследовании, намного выше, чем тот, который был обнаружен в других.

Например, двухлетнее исследование, проведенное в Соединенных Штатах, также показало, что сырой корм для домашних животных с большей вероятностью будет заражен болезнетворными бактериями, но только примерно в четверти случаев.

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Хотя многие эксперты в области общественного здравоохранения, такие как Центры по контролю и профилактике заболеваний, предостерегают от кормления домашних животных сырыми диетами , опасаясь сальмонеллы и листерий , в настоящее время таких предупреждений в отношении приготовленного корма для собак не существует.

Это могло быть упущением, поскольку текущее исследование фактически обнаружило некоторые устойчивые к антибиотикам бактерии в сухом корме, влажном корме и лакомствах для собак.

В результате исследователи утверждают, что способы получения и обработки сырого мяса производителями кормов для собак должны быть «срочно» пересмотрены. Ясно, что слишком много патогенов проскальзывает сквозь щели.

Требуются дополнительные образцы от большего количества брендов, чтобы увидеть, насколько распространена эта проблема, особенно среди приготовленных угощений. Также необходимо провести оценку риска, чтобы увидеть, как микробы в кормах для домашних животных могут в конечном итоге повлиять на здоровье человека.

В то же время, держитесь подальше от сырого корма для собак и соблюдайте безопасную гигиену дома - лучший выбор для владельцев домашних животных, если они не хотят заразиться неприятными насекомыми.

"Владельцы собак всегда должны мыть руки с мылом сразу после обработки корма и после сбора фекалий", - говорит Фрейтас.

Напомним, ранее сообщалось, что влияние характера хозяина на питомца доказали научно.