Передача COVID-19 от человека к кошке подтверждена в новом исследовании

Животные могут заразиться от хозяев.

Новое надежное исследование предлагает самые убедительные на сегодняшний день клинические доказательства передачи COVID-19 от человека кошке. Исследование основано на отчетах за последние 12 месяцев, но эксперты подчеркивают, что пока нет доказательств передачи вируса от домашних кошек их владельцам.

В исследовании, опубликованном в журнале VetRecord, описываются два тематических исследования домашних кошек с респираторным заболеванием, которые, как впоследствии было доказано, были вызваны инфекцией SARS-CoV-2. Одна из кошек была умерщвлена ​​из-за болезни.

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Комплексный геномный анализ вируса, обнаруженного у кошек, предполагает, что животные, скорее всего, были инфицированы людьми. Исследователи не обнаружили "кошачьих мутаций", при этом геномные линии вируса предположительно были напрямую связаны со штаммами SARS-CoV-2, распространяющимися через людей в Великобритании в то время.

"Эти результаты показывают, что передача SARS-CoV-2 от человека к кошке произошла во время пандемии COVID-19 в Великобритании, когда у инфицированных кошек наблюдались легкие или тяжелые респираторные заболевания", - поясняет ведущий автор Маргарет Хози.

О передаче этого нового коронавируса от человека животным часто сообщалось за последний год, особенно в зоопарках, но это новое исследование предлагает ценные доказательства, подтверждающие эти неофициальные наблюдения. Джеймс Вуд из Кембриджского университета называет это новое исследование "важным и интересным" и говорит, что нам необходимо внимательно следить за домашними животными.

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"Растет объем международной литературы, в которой предполагается, что бессимптомная передача домашних собак и кошек от пациентов-людей может происходить чаще, чем болезнь, наблюдаемая у животных", - говорит Вуд, который не участвовал в этом новом исследовании. "Тщательный мониторинг здоровья животных, контактирующих с пациентами-людьми, является оправданным, и владельцы должны следовать советам, где это возможно, стараться отделиться от своих животных, когда они клинически нездоровы".

Важно отметить, что на данный момент нет доказательств того, что инфицированные домашние животные могут передавать вирус обратно человеку. Однако многие исследователи обеспокоены возможностью незаметного распространения и мутации вируса среди домашних животных.

"Хотя в этом документе не рассматривается передача, это повышает вероятность того, что варианты вируса могут быть более заразными для других видов, включая кошек и собак, которые, возможно, могут играть роль в резервуарах животных и представлять риск передачи обратно на людей", - объясняет Лоуренс Янг из Уорикского университета.

Вспышка инфекций на нескольких норковых фермах по всей Дании в прошлом году привела к массовой выбраковке животных в стране после того, как ученые обнаружили уникальную мутацию в вирусе. Беспокойство о том, что вирус может спокойно циркулировать в популяциях животных, разрабатывая новые варианты, которые могут вернуться к людям, привело к работе над несколькими вакцинами, специально созданными для животных.

В настоящее время нет никаких указаний на то, что домашним животным потребуется вакцинация против вируса в будущем, но исследователи предполагают, что в ближайшие годы будет важен тщательный надзор за вирусом в популяциях животных.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ выяснило место происхождения коронавируса COVID-19.