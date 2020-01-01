Эксперты: Мы недооценивали воздушную передачу COVID-19

ВОЗ нужно пересмотреть протоколы по недопущению передачи коронавируса.

Вирусологи и другие научные эксперты все еще относительно мало знают о SARS-CoV-2, вирусе, который вызывает COVID-19. Но постоянно растущее количество фактов о том, как вирус передается, позволяет предположить, что крошечные частицы в воздухе, обычно известные как аэрозоли, играют большую роль в распространении микробов вокруг. Исследователи, которые изучают эту область, обеспокоены тем, что роль этих аэрозолей преуменьшается в общественном здравоохранении. Это влияет на рекомендации должностных лиц общественного здравоохранения относительно того, как отдельные лица и более крупные системы должны изменять свое поведение по мере распространения пандемии.

Читай также: Смартфоны и кашель: Названы основные источники заражения коронавирусом

Идея о том, что люди должны находиться на расстоянии не менее трех метров друг от друга, стала частью общественного здравоохранения. Но этого недостаточно, говорит Шелли Миллер, профессор машиностроения в Университете Колорадо в Боулдере.

"Нам нужна универсальная стратегия, чтобы помочь нашим предприятиям обеспечить хорошую вентиляцию", - говорит она. "Нам нужна универсальная стратегия, обеспечивающая, чтобы люди носили маски в помещениях".

Миллер входит в число 239 ученых, подписавших письмо, призывающее правительства, в том числе международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения, признать и планировать распространение COVID-19 по воздуху. Основываясь на обзоре существующей литературы, они говорят: "Существует значительный потенциал ингаляционного воздействия вирусов в микроскопических респираторных капельках… на короткие и средние расстояния". Другими словами, коронавирус может распространяться по воздуху от одного человека к другому без необходимости кашлять или чихать - и он может идти дальше, чем крупные капли, образующиеся при кашле или чихании. Это воздействие может происходить в масштабе комнаты, пишут они, что является достаточной причиной для беспокойства о людях, которые находятся на расстоянии более двух метров".

Читай также: Найден эффективный способ снижения заражения коронавирусом

"Мы хотим, чтобы люди понимали, почему важно носить маски, почему важно держать меньше людей в помещении, почему важна хорошая вентиляция", - говорит Миллер. "Все это вместе поможет снизить риск заболевания.

CDC широко признает, что капельки в воздухе могут быть заразными, а ношение масок и дистанцирование могут обеспечить защиту. Но заставить Всемирную организацию здравоохранения признать инфекционный потенциал аэрозолей в своих руководствах оказывается все сложнее, пишет Апурва Мандавилли.

Мнение ВОЗ заключается в том, что основным методом распространения SARS-CoV-2 являются большие капли, которые не могут перемещаться так далеко и создаются из-за кашля или чихания. Согласно последним рекомендациям, выпущенным 29 июня, они продолжают сообщать, что аэрозоли являются проблемой только в таких медицинских учреждениях, как стоматология, пишет Мандавилли.

Читай также: Суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом

Свидетельство, которое Миллер и ее коллеги выдвигают, убедительно свидетельствует о том, что аэрозоли являются проблемой даже в повседневных условиях. В частности, по ее словам, на наличие этих аэрозолей и риск передачи SARS-CoV-2 в определенных условиях влияют шесть факторов: будь то в помещении или на улице, в местах скопления людей, качестве вентиляции, количестве времени, которое люди проводят. находятся в пространстве вместе, если люди носят маски, и громко разговаривают. В целом, открытые пространства, места с меньшим скоплением людей (как внутри, так и снаружи), лучшая вентиляция, меньше времени вместе, ношение масок и предотвращение выброса частиц через крик - все это играет ключевую роль в сдерживании распространения нового вируса.

"Основной способ передачи этого вируса - воздушно-капельный, а маски - лучшая защита, которая у нас есть сейчас", - говорит Эмануэль Голдман, микробиолог из университета Рутгерса, недавно опубликовавший комментарий о снижении вероятности распространения SARS-CoV-2 на поверхностях. Голдман говорит, что "данных еще нет", чтобы твердо установить связь между различными типами дыхательных капель и передачей. Но он носил маску еще до того, как она была рекомендована CDC, и он планирует продолжать носить ее.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа безопасная дистанция при коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.