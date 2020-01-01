Почему гравитация тянет нас вниз, а не вверх?

Гравитация - это причина того, что вещи с массой или энергией притягиваются друг к другу. Вот почему яблоки падают на землю, а планеты вращаются вокруг звезд.

Магниты притягивают некоторые типы металлов, но они также могут отталкивать другие магниты. Так почему же вы чувствуете только притяжение силы тяжести?

В 1915 году Альберт Эйнштейн нашел ответ, когда опубликовал свою общую теорию относительности. Причина, по которой гравитация притягивает вас к Земле, заключается в том, что все объекты с массой, такие как наша Земля, на самом деле изгибают и искривляют ткань Вселенной, называемую пространством-временем. Эта кривизна и есть то, что вы воспринимаете как гравитацию.

Прежде чем окунуться в сложный мир гравитации, вам нужно понять пространство-время.

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Пространство-время - это именно то, на что оно похоже: три измерения пространства - длина, ширина и высота - в сочетании с четвертым измерением - временем. Используя блестящую математику, Эйнштейн был первым человеком, который понял, что законы физики работают во Вселенной, где пространство и время слиты воедино.

Это означает, что пространство и время связаны: если вы действительно быстро перемещаетесь в пространстве, время для вас замедляется по сравнению с тем, кто движется медленно. Вот почему астронавты, которые очень быстро перемещаются в космосе, стареют немного медленнее, чем люди на Земле.

Помните, что гравитация - это идея, согласно которой объекты во Вселенной притягиваются друг к другу, потому что пространство-время искривлено и искривлено. Когда Эйнштейн придумал общую теорию относительности, он показал, что все во Вселенной может искривлять пространство-время - с точки зрения физики, это масса и энергия.

Поскольку ваш мозг обычно думает о мире в трех измерениях, действительно трудно думать о четырех измерениях пространства-времени как о единой идее. Итак, чтобы облегчить визуализацию, представьте себе поверхность батута. Если на нем ничего нет, значит, он плоский. Но если вы стоите на батуте, он растягивается вокруг ваших ног и образует долину с вами в центре. Если на батуте есть мяч, он катится к вашим ногам.

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Это двухмерный пример того, как работает пространство-время. Ваша масса растянула батут, создав так называемый гравитационный колодец, в который катится мяч. Это очень похоже на то, как гравитация тяжелого объекта, такого как Земля, притягивает к себе вещи.

Что еще более странно, поскольку пространство и время связаны, время также растягивается.

Чем вы тяжелее, тем круче стенки батутного колодца. Вот почему действительно массивные объекты во Вселенной, такие как Солнце или черные дыры, имеют более сильную гравитацию, чем Земля.

Так почему же гравитация тянет вас вниз, а не отталкивает?

Представьте, что кто-то залез под батут и оттолкнулся. Это будет гравитационный холм, а не гравитационный колодец. Насколько известно ученым, материя - или что-то еще - всегда создает гравитационные колодцы, а не гравитационные холмы. Ученые могут представить себе предметы из экзотической материи или энергии, которые заставят гравитацию оттолкнуть вас в космос, но до сих пор никто не нашел ничего, что могло бы заставить гравитацию оттолкнуть вас от Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что без гравитации мозг смещается вверх.