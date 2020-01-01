Интересный факт дня: Дым лесных пожаров хуже других загрязнителей воздуха

Дым от пожаров содержит мелкие частички, опасные для организма.

Взрывной рост лесных пожаров на западе США извергает дым, создавая растущую угрозу для здоровья населения. Из-за изменения климата сезон пожаров 2020 года был настолько сильным, что он удвоил предыдущий рекорд в Калифорнии по количеству сожженных деревьев, а мониторинг воздействия дыма на качество воздуха в домашних условиях стал почти обычным явлением.

Дым - это не обычное загрязнение воздуха. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature ранее в этом году, крошечные частицы, обнаруженные в дыме, могут быть в 10 раз более вредными для здоровья человека, чем сажа от других вещей, таких как выхлопные трубы и фабрики.

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Исследователи изучили мелкие частицы, также называемые PM2,5, которые в 30 раз меньше диаметра волосяного фолликула человека. Когда горит топливо, будь то газ или растительность, оно отправляет эти мелкие частицы в воздух, а иногда и в наши тела. Исследование показало, что мелкие частицы дыма от лесных пожаров привели к 10 процентам случаев респираторных госпитализаций, чем было бы без дыма. Загрязнение из других источников, хотя и остается вредным, увеличило количество госпитализаций примерно на 1 процент.

Исследовательская группа изучала мелкие частицы, потому что это один из основных компонентов дыма от лесных пожаров. Эти частицы уникальны. Их химический состав может варьироваться в зависимости от горящих материалов. Существует множество потенциальных соединений, которые могут присутствовать в дыме от лесных пожаров и мелких частицах, таких как углерод и тяжелые металлы.

Есть несколько публикаций, которые поддерживают идею о том, что дым от лесных пожаров будет одним из основных источников мелких твердых частиц в таких регионах, как, например, запад США.

Как эти мелкие частицы могут повлиять на здоровье человека? Это один из вызывающих озабоченность загрязнителей воздуха, потому что он достаточно мал, чтобы проникнуть в нашу дыхательную систему и проникнуть глубоко в легкие. Потенциально он также попадает в кровоток и оттуда может попасть в другие органы. Это может вызвать затруднение дыхания. Он может вызывать раздражение и обострять такие состояния, как астма и другие респираторные заболевания и сердечно-легочные состояния.

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В основном мы имеем дело с острыми последствиями - реакцией, которую мы получаем после того, как в течение нескольких дней подвергались воздействию дыма лесных пожаров. Дым от лесных пожаров может быть более вредным с точки зрения увеличения количества госпитализаций по сравнению с простым наблюдением за мелкими частицами, не являющимися дымом.

Выбросы от транспортных средств могут сильно отличаться по составу от дыма от лесных пожаров. Некоторые токсикологические исследования рассмотрели это более подробно, и они обнаружили, что токсичность дыма от лесных пожаров может быть увеличена. Если он проходит через конструкцию, он может собирать некоторые химические вещества, обнаруженные в домах и других зданиях.

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары сравнили с ядерной зимой.