Масштабные пожары станут обыденностью из-за экологии

Подобные австралийским пожары вызваны сменой климата.

В свете продолжающегося кризиса в Австралии Ричард Беттс в британском Метеорологическом бюро в Эксетере и его коллеги рассмотрели 57 рецензированных исследований о связи между изменением климата и риском возникновения пожаров.

Читай также: Лесные пожары сравнили с ядерной зимой

Все исследования показали, что изменение климата увеличивает частоту или тяжесть неблагоприятных погодных условий.

Обзор показал, что сезон пожаров в мире удлинился в период с 1979 по 2013 год. Погода, при которой чаще всего возникают пожары, обычно включает в себя жаркие температуры, низкую влажность, небольшое количество осадков в предыдущие дни и недели и ветреные условия.

Климатические модели также предполагают, что более экстремальные условия и более продолжительные сезоны пожаров происходят в результате изменения климата, а не колебаний из-за естественных изменений, сообщается в обзоре.

Читай также: Ученые рассказали о сроках "углекислой" экологической катастрофы

2019 год был и самым жарким, и самым сухим за всю историю наблюдений. И такая погода станет "новой нормой", если мир продолжит движение по траектории потепления около 3° C, сказал Беттс на брифинге в понедельник.

По прогнозам Беттса, при моделировании глобального потепления при температуре 2° C юго-восточная Австралия будет испытывать дополнительные 20-30 дней в году условий для возникновения пожара.

В заключении обзора говорится, что ограничение изменения климата значительно ниже 2° C в соответствии с Парижским соглашением о климате является ключом к снижению будущих пожаров.

В целом, общая площадь сожженных территорий в мире в последние десятилетия сократилась из-за очистки природных земель для сельского хозяйства. Но пожары усилились в густых лесных районах, что является проблемой, потому что деревья являются поглотителем углерода.

Напомним, ранее сообщалось, что человечеству предрекли неописумые страдания.