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Дым от пожаров в Австралии достиг стратосферы

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Дым видно из космоса.
Дым от пожаров поднялся в стратосферу
Дым от пожаров поднялся в стратосферу
NASA

Австралийские лесные пожары привели к образованию в стратосфере такого количества дыма, сколько порождает извержение вулкана.

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За последние несколько недель пламя по всей стране было настолько сильным, что породило грозовые облака. Они создаются поднимающимся в воздух дымом, смешанным с пеплом. Подобные грозовые облака называются пирокумулонимбусом.

Некоторые из этих туч поднимаются достаточно высоко, направляя дым в стратосферу. Этот поток пересек Атлантический океан в восточном направлении. В НАСА говорят, что этот шлейф совершил полный виток вокруг Земли.

Масштабы дыма в стратосфере были рассчитаны Дэвидом Петерсоном в Военно-морской исследовательской лаборатории США, который представляет свои предварительные результаты Американскому метеорологическому обществу в Бостоне.

Хотя хорошо известно, что извержение вулкана может привести к попаданию в атмосферу достаточного количества микрочастиц, чтобы иметь охлаждающий эффект, разный состав пирокумулонимбусов означает, что воздействие пожаров на глобальные температуры еще не совсем ясно.

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Они могут оказывать согревающий или охлаждающий эффект, и неизвестно, как долго будет сохраняться дым на высотах от 10 до 50 километров. Петерсон говорит, что самый большой вопрос в том, какую роль играют пирокумулонимбусы в климатической системе . Некоторые из дымовых шлейфов также становятся достаточно высокими, чтобы воздействовать на озоновый слой.

Дым может сохраняться в стратосфере в течение полугода или дольше, так как на таких высотах он может нагреваться солнцем и подниматься еще выше, продлевая срок его жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что масштабные пожары станут обыденностью из-за экологии.

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Теги: пожары, экология, Австралия
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