Симптомы длительного COVID-19 можно разглядеть в глазах

Коронавирус влияет на нервы роговицы.

Симптомы длительного COVID в значительной степени невидимы для глаз, но новое исследование показывает, что одним из отличительных признаков болезни может быть буквально пристальный взгляд.

Длительный COVID относится к ошеломляющему ряду изнурительных симптомов, которые до 30 процентов пациентов переносят долгое время после выздоровления от острой инфекции SARS-CoV-2, включая туман в мозгу, головные боли, усталость, потерю вкуса и / или запаха и многое другое.

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Многие из этих неудобств не всегда очевидны снаружи, но, согласно новому исследованию, длительный COVID может действительно обнаруживаться в глазах пациентов в виде повреждения нервов, которое можно увидеть на роговице.

Роговица представляет собой прозрачный купол, который образует переднюю поверхность глаза, покрывая радужку и зрачок.

Повреждение нервов в роговице может быть обнаружено с помощью неинвазивной лазерной техники, называемой конфокальной микроскопией роговицы (CCM), которая использовалась исследователями для выявления аномалий роговицы, связанных с рядом заболеваний, таких как повреждение нервов от диабета, рассеянного склероза и т. Д. и фибромиалгия.

Здесь команда использовала тот же метод, чтобы увидеть, может ли CCM идентифицировать повреждение роговичного нерва и увеличение количества дендритных клеток (DC, тип клеток иммунной системы) в случаях длительного COVID. Они сравнили результаты 40 пациентов с предыдущими инфекциями COVID-19 с наблюдениями CCM за 30 здоровыми людьми, которые никогда не болели этим заболеванием.

По словам исследователей, CCM может использоваться для выявления длительного COVID, при этом сканирование роговицы у подмножества группы COVID-19 (пациенты, которые сообщили о продолжающихся неврологических симптомах после выздоровления от вируса ), показывающее большее повреждение и потерю нервных волокон роговицы, а также с большим количеством дендритных клеток, чем у здоровых участников.

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“Насколько нам известно, это первое исследование, в котором сообщается о потере роговичного нерва и увеличении плотности ДК у пациентов, выздоровевших от COVID-19, особенно у субъектов с сохраняющимися симптомами, соответствующими длительному COVID“, - заявил первый автор статьи Гульфидан Битирген из Университета Некметтина Эрбакана в Турции.

Хотя это всего лишь небольшое исследование - и к тому же наблюдательное исследование, которое не может подтвердить, что COVID-19 действительно вызвал аномалии роговицы у этих пациентов, - тем не менее, ссылки здесь представляют собой дополнительные доказательства того, как инфекция SARS-CoV-2 может способствовать. неврологическим и невропатическим проблемам.

Это может быть связано с потенциальными нарушениями развития здоровых нервных волокон, что приводит к увеличению количества дендритных клеток, вызываемых как часть нашего иммунного ответа.

“Эти результаты согласуются с врожденным иммунным и воспалительным процессом, характеризующимся миграцией и накоплением ДК в центральной роговице при ряде иммуноопосредованных и воспалительных состояний“, - поясняет команда.

“Дальнейшее изучение относительного изменения плотности зрелых и незрелых ДК и роговичных нервов у пациентов с COVID-19 с течением времени может дать представление о вкладе иммунных и воспалительных путей в дегенерацию нервов“.

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Согласно результатам, пациенты с более тяжелыми случаями COVID-19, как правило, имели более выраженное повреждение роговичного нерва, поэтому возможно, что аномалии глаз, показанные здесь, связаны с тем, как болезнь проявляется у пациентов, предполагают исследователи.

Как признает команда, необходимы дополнительные исследования с гораздо более крупными когортами, чтобы преследовать эти ранние выводы, но на данный момент это еще один пример того, насколько тесно здоровье глаз связано с нашим здоровьем в целом, поэтому такие методы, как CCM, могут иметь большие перспективы в будущем.

“Конфокальная микроскопия роговицы может иметь клиническое применение в качестве быстрого объективного офтальмологического теста для оценки пациентов с длительным COVID“, - говорят исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что у переболевших коронавирусом обнаружили необратимые последствия.