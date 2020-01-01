Найдено лучше средство для лечения потери запаха при COVID-19

Группа экспертов по обонянию не рекомендует использовать стероиды для лечения длительной потери обоняния, вызванной COVID-19. Вместо этого они предлагают вам попробовать заново натренировать свой нос, чтобы вынюхивать определенные запахи.

Это займет время, возможно, месяцы, но если вы попытаетесь вдыхать хотя бы четыре разных аромата дважды в день, это может помочь вам быстрее и полнее восстановиться без каких-либо нежелательных побочных эффектов.

Рекомендация основана на систематическом обзоре, основанном на фактических данных, который пришел к выводу, что кортикостероиды не должны быть первым вариантом лечения потери запаха из-за COVID-19.

Читай также: Коронавирус: ученые объяснили потерю обоняния

Эти препараты обычно назначают людям с заложенным или воспаленным носом, но, похоже, это не является причиной обонятельной дисфункции у людей с COVID-19, поэтому это может не сработать.

С другой стороны, обучение обонянию - это более основанный на фактах способ вернуть ваш нюхательный аппарат к нюханию после вирусной инфекции.

"Как группа экспертов, мы уделяем большое внимание обучению обонянию на начальном этапе", - пишет группа.

"Обучение обонянию не имеет известных побочных эффектов и стоит недорого. Более того, это единственное доступное лечение… подтвержденное надежной доказательной базой".

Трудно сравнивать стероиды и методы тренировки обоняния специально для лечения обонятельной дисфункции COVID-19, поскольку никаких контролируемых исследований не проводилось.

Тем не менее, идея тренировки обоняния существует уже некоторое время. Его даже с большим успехом использовали для лечения потери запаха от других инфекций.

Например, в 2020 году систематическое сравнение потенциальных методов лечения поствирусной потери запаха, включая обонятельную тренировку, системные стероиды, местную терапию, нестероидные пероральные препараты и иглоукалывание, - обнаруженное, что обучение обонянию должно стать рекомендацией номер один, основанной на текущих данных. свидетельство.

Сегодня нам, возможно, потребуется внедрить эту практику в невиданных ранее масштабах. Около 60 процентов заболевших COVID-19 испытывают нарушение обоняния, а около 10 процентов имеют стойкие симптомы, которые сохраняются в течение недель, даже месяцев.

Читай также: Интересный факт дня: Бред назвали главным симптомом коронавируса

К счастью, похоже, что большинству людей действительно становится лучше, и тренировка обоняния может иметь какое-то отношение к этому. В начале 2021 года исследование 1363 пациентов с коронавирусом с обонятельной дисфункцией показало, что у 95 процентов пациентов обоняние восстановилось через шесть месяцев.

Этим пациентам посоветовали проводить два сеанса обучения обонянию в день дома, хотя было неясно, сколько людей на самом деле это делают.

Кортикостероиды также рассматривались как вариант лечения, но это лекарство не безвредно. Он может иметь множество нежелательных побочных эффектов, включая задержку жидкости, высокое кровяное давление и перепады настроения.

К тому же это может даже не помочь. У нас просто недостаточно доказательств, чтобы сказать наверняка. Хотя в некоторых отчетах о случаях заболевания предполагается, что стероиды могут помочь людям восстановить утраченное обоняние от COVID-19, без контроля, неясно, выздоровели бы эти пациенты самостоятельно - как, действительно, кажется, многие пациенты.

На основании имеющихся данных авторы присоединяются к многочисленным другим экспертам, призывающим к осторожности. Они говорят, что до тех пор, пока не будут проведены рандомизированные плацебо-контролируемые испытания, мы должны начать с тренировки обоняния, а не с стероидов.

"[Обучение обонянию] превратилось в дешевый, простой и бесплатный вариант лечения различных причин потери запаха, включая COVID-19", - говорит Карл Филпотт из Университета Восточной Англии в Великобритании.

Читай также: Выявлена новая опасность коронавируса

"Его цель - помочь выздоровлению, основанному на нейропластичности - способности мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травмы".

Для этого нужно время, и не все будут поправляться с одинаковой скоростью. У пожилых людей, например, может потребоваться больше времени, чтобы восстановить обоняние, поскольку у них меньше нейронов обонятельных рецепторов .

Традиционно обучение обонянию основывается на четырех запахах: гвоздики, розы, лимона и эвкалипта, но на самом деле не имеет значения, что вы выберете.

Может быть даже полезно сосредоточиться на знакомых запахах, таких как духи, цедра лимона, ваниль или молотый кофе, и размышлять над воспоминаниями, пока вы их нюхаете. Для достижения наилучших результатов вам следует менять четыре запаха каждые 12 недель.

Напомним, ранее сообщалось, что определен промежуточный переносчик коронавируса.