Тяжелые случаи COVID-19 объяснили бактериями в кишечнике

Исследование показало взаимосвязь между серьезностью COVID-19 и микробиомом кишечника.

Наблюдательные исследования показывают, что определенные микробные паттерны коррелируют с тяжестью заболевания, и этот бактериальный дисбаланс может быть причиной некоторых случаев "длительного COVID".

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Исследование сосредоточилось на нахождении взаимосвязи между нашей иммунной системой и массивной популяцией бактерий, живущих в кишечнике, известных как наш микробиом. Предполагается, что наш микробиом может влиять на воспалительную активность в организме или находиться под ее влиянием. И эти отношения могут играть роль во всем, от депрессии и ожирения до болезни Альцгеймера.

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В свете этих недавних открытий микробиома разумно задаться вопросом, какое влияние кишечные бактерии оказывают на, возможно, самый острый кризис нашего времени - COVID-19. Несколько предварительных исследований, опубликованных в конце 2020 года, показали, что пациенты, страдающие COVID-19, могут иметь новые сигнатуры кишечного микробиома.

Одно исследование показало, что пациенты с COVID-19 имели уникальный микробный состав по сравнению с пациентами с гриппом и здоровыми людьми. Другое небольшое пилотное исследование, в котором изучалась когорта всего из 15 человек, показало, что могут быть признаки того, что изменения микробиома коррелируют с серьезностью COVID-19.

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Это новое исследование, опубликованное в журнале BMJ Gut, предлагает наиболее подробное на сегодняшний день исследование взаимосвязи между серьезностью COVID-19, микробиомом кишечника и общими воспалительными биомаркерами. В ходе исследования были изучены образцы крови и стула 100 пациентов с COVID-19, поступивших в больницу, по сравнению с 78 здоровыми контрольными субъектами.

Исследование обнаружило значительные микробные различия между пациентами с COVID-19 и контрольной группой. Виды, включая Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium rectale, которые, как ранее было показано, играют роль в активности иммунной системы, наблюдались у пациентов с COVID-19 в значительно меньших объемах. У пациентов с COVID-19 также наблюдалось необычно большее количество видов бактерий, включая Ruminococcus gnavus, Ruminococcus torques и Bacteroides dorie.

"Более того, эта нарушенная композиция демонстрировала расслоение в зависимости от тяжести заболевания, соответствующего повышенным концентрациям воспалительных цитокинов и маркеров крови таких как креативный белок C, лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза и гамма-глутамилтрансфераза", - сообщают исследователи в исследовании.

Меньшая подгруппа пациентов с COVID-19 в исследовании наблюдалась в течение месяца после выздоровления и выписки из больницы, обнаружив, что нарушенные сигнатуры микробиома, по-видимому, сохраняются и после фазы острого заболевания. Одна из гипотез, выдвинутых исследователями, предполагает, что нарушения микробиома могут играть роль в стойких симптомах, от которых страдают многие пациенты с COVID-19 в течение нескольких месяцев после заражения.

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Важно отметить, что эти результаты являются предварительными и не могут дать представление о причинно-следственной связи. Неясно, например, были ли у этих конкретных пациентов с COVID-19 нерегулярные микробиомные сигнатуры до вирусной инфекции. И неясно, влияют ли эти сигнатуры микробиома непосредственно на тяжесть заболевания или являются просто его следствием.

Возможно, наиболее интересной гипотезой, вытекающей из этого предварительного исследования, является предположение, что какая-то персонализированная микробиомная терапия может быть полезным лечением для пациентов после острой фазы COVID-19. Тем не менее, предстоит еще проделать большую работу, прежде чем в этой области исследований появится какое-либо практическое клиническое применение.

Напомним, ранее сообщалось, что в мозге человека нашли неизвестный ранее микробиом.