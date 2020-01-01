Низкий уровень тестостерона у мужчин связан с более тяжелой формой COVID-19

Новое небольшое исследование предполагает, что мужчины с низким уровнем тестостерона с большей вероятностью болеют тяжелой формой COVID-19.

Предыдущие анализы показали, что у мужчин, как правило, развивается более тяжелая форма COVID-19 по сравнению с женщинами, но было неясно, почему. В среднем у мужчин уровень тестостерона намного выше, чем у женщин.

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Одна из теорий предполагала, что высокий уровень тестостерона может привести мужчин к более тяжелым последствиям, чем у женщин с COVID-19. Но результаты нового исследования опровергают эту гипотезу.

Чтобы понять взаимосвязь между уровнем тестостерона и тяжестью COVID-19, исследователи собрали образцы крови у 90 мужчин и 62 женщин, которые посетили больницу Barnes-Jewish Hospital в Сент-Луисе с симптомами COVID-19 и которые впоследствии дали положительный результат на вирус.

Из этих пациентов 143 были госпитализированы; исследователи взяли образцы крови у пациентов, которые все еще были госпитализированы на третий, седьмой, 14 и 28 день. Затем исследователи измерили у пациентов уровни тестостерона, формы эстрогена, известной как эстрадиол, и гормона роста, известного как инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1).

У женщин не было связи между тяжестью COVID-19 и уровнем какого-либо из измеренных гормонов.

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У мужчин уровни IGF-1 и эстрогена не предсказывали тяжесть заболевания, в отличие от уровня тестостерона. При поступлении в больницу у мужчин с тяжелой формой COVID-19 средний уровень тестостерона составлял 52 нанограмма на децилитр (250 нанограммов на децилитр или меньше считается низким уровнем тестостерона у взрослых мужчин), тогда как у мужчин с менее тяжелым заболеванием в среднем 151 нанограмм на децилитр тестостерона. Исследователи контролировали другие известные факторы риска тяжелой формы COVID-19, включая возраст, ИМТ, сопутствующие заболевания, курение и расу. (Некоторые из этих факторов также связаны с более низким уровнем тестостерона).

На третий день госпитализации средний уровень тестостерона у мужчин с тяжелой формой COVID-19 упал до 19 нанограмм на децилитр. Всего за время исследования умерло 37 поступивших пациентов (25 мужчин).

Более низкий уровень тестостерона у мужчин также был связан с более высоким уровнем воспаления в организме.

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"Те мужчины с COVID-19, которые изначально не были серьезно больны, но имели низкий уровень тестостерона, вероятно, нуждались в интенсивной терапии или интубации в течение следующих двух или трех дней", - говорит ведущий автор доктор Сандип Дхиндса, эндокринолог из Университета Сент-Луиса, говорится в сообщении. "Более низкий уровень тестостерона, казалось, предсказывал, какие пациенты могут серьезно заболеть в следующие несколько дней".

Команда также обнаружила, что у мужчин с более низким уровнем тестостерона были активированы определенные гены, которые облегчили организму использование гормона. Но исследователи еще не знают, каковы последствия этой адаптации для организма и тяжести заболевания, говорится в заявлении.

Также еще не ясно, падает ли уровень тестостерона из-за тяжелого COVID-19 или же более низкий уровень тестостерона вызывает более серьезный COVID-19, пишут авторы.

Доктора не измеряли уровень тестостерона у этих пациентов до их болезни; Авторы писали, что, вероятно, их уровень тестостерона уже упал к тому времени, когда они прибыли в больницу из-за COVID-19. Но также возможно, что у мужчин, у которых развился тяжелый COVID-19, уровень тестостерона был ниже среднего до их болезни, что могло привести к снижению мышечной массы и силы и, следовательно, к снижению емкости легких и более высокому риску необходимости вентиляции.

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Данные предполагают, что "следует соблюдать осторожность" при лечении гормональной терапией, снижающей уровень тестостерона или повышающей уровень эстрогена у мужчин с COVID-19, пишут авторы.

Теперь они надеются выяснить, есть ли связь между этими половыми гормонами и сердечно-сосудистыми проблемами у людей, у которых развиваются затяжные симптомы COVID-19, также известного как "длительный COVID-19".

Напомним, ранее сообщалось, что бред назвали главным симптомом коронавируса.