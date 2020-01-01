У переболевших коронавирусом обнаружили необратимые последствия

COVID-19 вызывает неврологические проблемы.

Из всех пугающих способов воздействия вируса SARS-COV-2 на организм одним из наиболее коварных является воздействие COVID-19 на мозг.

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Теперь ясно, что у многих пациентов, страдающих от COVID-19, наблюдаются неврологические симптомы, от потери обоняния до делирия и повышенного риска инсульта. Есть также более длительные последствия для мозга, включая миалгический энцефаломиелит / синдром хронической усталости и синдром Гийена-Барре.

Эти эффекты могут быть вызваны прямым вирусным инфицированием ткани мозга. Но растущие данные свидетельствуют о том, что дополнительные непрямые действия, вызванные заражением вирусом эпителиальных клеток и сердечно-сосудистой системы или через иммунную систему и воспаление, способствуют стойким неврологическим изменениям после COVID-19.

Многие симптомы, которые приписывают инфекции, на самом деле связаны с защитными реакциями иммунной системы. Насморк во время простуды - это не прямое действие вируса, а результат реакции иммунной системы на вирус простуды. Это также верно, когда дело касается плохого самочувствия. Общее недомогание, усталость, лихорадка и социальная изоляция вызваны активацией специализированных иммунных клеток в головном мозге, называемых нейроиммунными клетками, и сигналами в мозге.

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Эти изменения в мозге и поведении, хотя и раздражают нашу повседневную жизнь, очень адаптивны и чрезвычайно полезны. Отдыхая, вы позволяете требующему энергии иммунному ответу делать свое дело. Лихорадка делает организм менее восприимчивым к вирусам и повышает эффективность иммунной системы. Социальная изоляция может помочь уменьшить распространение вируса.

Помимо изменения поведения и регулирования физиологических реакций во время болезни, специализированная иммунная система головного мозга также играет ряд других ролей. Недавно стало ясно, что нейроиммунные клетки, которые находятся в соединениях между клетками мозга (синапсы), которые обеспечивают энергию и незначительные количества воспалительных сигналов, необходимы для нормального формирования памяти.

К сожалению, это также дает возможность таким заболеваниям, как COVID-19, вызывать как острые неврологические симптомы, так и долгосрочные проблемы с мозгом.

Во время болезни и воспаления специализированные иммунные клетки в головном мозге активируются, извергая огромное количество воспалительных сигналов и изменяя то, как они общаются с нейронами. Для одного типа клеток, микроглии, это означает изменение формы, удаление веретенообразных ветвей и превращение их в пятнистые, подвижные клетки, которые окружают на своем пути потенциальных патогенов или обломки клеток. Но при этом они также разрушают и съедают нейронные связи, которые так важны для хранения памяти.

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Другой тип нейроиммунных клеток, называемых астроцитами, обычно обертывает связь между нейронами во время активации, вызванной болезнью, и сбрасывает воспалительные сигналы на эти соединения, эффективно предотвращая изменения в связях между нейронами, хранящими воспоминания.

Если активация нейроиммунных клеток ограничена продолжительностью болезни, тогда как воспаление может вызвать долговременный дефицит памяти или повысить риск когнитивного снижения?

И мозг, и иммунная система специально эволюционировали, чтобы измениться в результате опыта, чтобы нейтрализовать опасность и максимизировать выживаемость. В мозге изменения в связях между нейронами позволяют нам сохранять воспоминания и быстро менять поведение, чтобы избежать угрозы, найти пищу или социальные возможности. Иммунная система эволюционировала для тонкой настройки воспалительного ответа и выработки антител против ранее встреченных патогенов.

Тем не менее, длительные изменения в мозге после болезни также тесно связаны с повышенным риском возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Деструктивное и разрушительное действие нейроиммунных клеток и воспалительных сигналов может привести к необратимому ухудшению памяти. Это может происходить из-за необратимого повреждения нейронных связей или самих нейронов, а также из-за более тонких изменений в функционировании нейронов.

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Возможная связь между COVID-19 и стойкими последствиями для памяти основана на наблюдениях за другими заболеваниями. Например, многие пациенты, выздоравливающие после сердечного приступа или шунтирования, сообщают о длительных когнитивных нарушениях, которые усиливаются с возрастом.

Еще одно серьезное заболевание с аналогичными когнитивными осложнениями - сепсис - полиорганная дисфункция, вызванная воспалением. На животных моделях этих заболеваний также наблюдаются нарушения памяти и изменения нейроиммунной и нейрональной функций, которые сохраняются через несколько недель и месяцев после болезни.

Даже легкое воспаление, включая хронический стресс, в настоящее время признано фактором риска развития деменции и когнитивных способностей при старении.

Пройдет много лет, прежде чем мы узнаем, вызывает ли инфекция COVID-19 повышенный риск снижения когнитивных функций или болезни Альцгеймера. Но этот риск можно уменьшить или уменьшить с помощью профилактики и лечения COVID-19.

Профилактика и лечение зависят от способности уменьшить тяжесть и продолжительность болезни и воспаления. Интересно то, что новое исследование показывает, что обычные вакцины, включая вакцины против гриппа и пневмонии, могут снизить риск болезни Альцгеймера.

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Кроме того, некоторые новые методы лечения COVID-19 представляют собой препараты, подавляющие чрезмерную активацию иммунной системы и воспалительное состояние. Потенциально, эти методы лечения также уменьшат воздействие воспаления на мозг и уменьшат его влияние на здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

COVID-19 будет продолжать оказывать влияние на здоровье и благополучие еще долго после того, как пандемия закончится. Таким образом, крайне важно продолжить оценку влияния болезни COVID-19 на уязвимость к снижению когнитивных функций и деменции в будущем.

Поступая таким образом, исследователи, вероятно, получат новое критическое представление о роли воспаления на протяжении всей жизни в возрастном когнитивном снижении. Это поможет в разработке более эффективных стратегий профилактики и лечения этих изнурительных заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.