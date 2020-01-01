Найдены следы смертоносного мегацунами

Эта волна уничтожила 75% жизни на Земле.

Во время, вероятно, самого драматичного массового вымирания в истории Земли, астероид столкнулся с нашей планетой 66 миллионов лет назад, уничтожив 75 процентов живых организмов, включая всех нептичьих динозавров.

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За последние несколько лет ученые обнаружили гораздо больше следов этого катастрофического удара, предоставив нам все более подробные сведения о его экстремальных последствиях - от пыли, окружающей весь мир, до лесных пожаров на расстоянии до 1500 километров от места падения.

В 2019 году команда обнаружила окаменелости, сделанные сразу после этого, включая свидетельства обломков, поднятых цунами. Теперь исследователи обнаружили огромную рябь, выгравированную цунами в отложениях на 1500 метров ниже того, что сейчас является центральной частью Луизианы.

"Вода была настолько глубокой, что после того, как цунами утихло, регулярные штормовые волны не могли потревожить то, что там было", - сказал Science News геофизик из Университета Луизианы Гэри Кинсленд.

Таким образом, там остался отпечаток ряби цунами, покрытый тонким слоем обломков, падающих с воздуха, которые ранее были химически связаны с кратером астероида в Мексиканском заливе, недалеко от того места, где сейчас находится деревня Чиксулуб на полуострове Юкатан.

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Кинсленд и его коллеги нашли их, проанализировав данные сейсмических изображений центральной Луизианы, полученные от компании по ископаемому топливу. Они определили, что отпечатанные гребни ряби образуют прямую линию прямо к кратеру Чиксулуб, и их ориентация соответствует удару.

"Эти мегаполосы имеют среднюю длину волны 600 метров и среднюю высоту волны 16 метров, что делает их самой большой рябью, задокументированной на Земле", - написала команда в своей статье.

Предыдущее моделирование этого чудовищного цунами предполагает, что его волны достигли ошеломляющей высоты 1500 метров после мегаземлетрясения, вызванного столкновением, более 11 баллов по шкале Рихтера.

Сейсмическое изображение мегаряби Egedahl

Последствия были бы особенно разрушительными в регионах, окружающих место столкновения, смещая морскую жизнь на сушу и наземную жизнь в море.

"Цунами продолжалось от часов до дней, поскольку они многократно отражались в Мексиканском заливе, уменьшаясь по амплитуде", - написала команда. Волны, которые мы все еще можем обнаружить сегодня, были вызваны силами массивных водных стен, которые врезались в неглубокую полку у берегов и отражались обратно к их источнику.

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Хотя адские волны вызвали бы разрушения на тысячи километров, именно глобальные последствия климатических изменений атмосферы в результате воздействия уничтожили так много видов, внезапно положив конец мезозою.

Кинсленд и его команда подозревают, что в сейсмических данных в районе Мексиканского залива существует гораздо больше свидетельств этой ряби цунами после столкновения. Будущие исследования могут предоставить еще больше подробностей об этом драматическом событии, соединяющем воедино долгую историю жизни на нашей планете.

Напомним, ранее сообщалось, что Прибрежный город накрыло цунами из тумана.