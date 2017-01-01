Извержение вулкана вызвало цунами высотой 100 метров

Волна достигла необитаемого острова.

Ученые Университета Брунель (Лондон) и Токийского университета выяснили, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии вызвало цунами высотой до ста метров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали данные об уровне моря в пяти точках вблизи Анак-Кракатау, полученные с помощью волновых датчиков, и смоделировали на компьютере движение цунами от вулкана к суше.

Ученые выяснили, что катастрофические последствия могли бы быть хуже, если бы 100-150-метровая волна двигалась в другом направлении и обрушилась бы на более близкие берега. Хотя высота водяного вала быстро уменьшалась благодаря гравитационному воздействию и трению о морское дно, он все еще достигал 80 метров, когда добрался до ближайшего необитаемого острова, находящегося в нескольких километрах от вулкана.

Во время извержения Кракатау в 1883 году цунами высотой 42 метра обрушилось на сушу, в результате чего погибли 36 тысяч человек. В 2018 году волна унесла жизни 400 человек, когда через час после извержения достигла Суматры. Ее высота при этом успела уменьшиться до 5-13 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что извержение подводного вулкана «родит» еще один остров на Канарах.