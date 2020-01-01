Обнаружен новый вид динозавра-вейпера

Хорошо сохранившаяся окаменелость - это "недостающий кусочек головоломки" для эволюции дыхания динозавров.

Новая иллюстрация динозавра, выдыхающего облако, может выглядеть так, как будто животное парит вейпом. Но на самом деле картина просто изображает дыхание динозавра холодным утром. И оказалось, что этот динозавр дышал не так, как когда-либо ранее в этой группе динозавров.

Ученые обнаружили необычные ребра и грудину кость в исключительно хорошо сохранившейся окаменелости скелет гетеродонтозавра, травоядного птицетазового динозавра.

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Рентгеновские снимки окаменелости, обнаруженной в южноафриканском восточном мысе в 2009 году, позволили исследователям реконструировать скелет в цифровом виде в 3D. Их модели выявили особенности скелета, которые ранее не были известны у орнитисхий: ребра и бедра, которые были соединены мышцами, чтобы помочь животному дышать новым для динозавров способом: за счет расширения груди и живота.

По данным Музея естественной истории в Лондоне, Heterodontosaurus tucki имел размеры около 1 метра от носа до хвоста и бродил по территории нынешней Южной Африки около 200 миллионов лет назад в ранний юрский период (от 200 до 145 миллионов лет назад). Исследователи сообщили 6 июля в журнале eLife , что это один из самых ранних видов, который был включен в группу орнитисхий, а это означает, что H. tucki может дать подсказки об эволюции черт, которые являются общими для орнитисхийцев, но отличаются от других динозавров .

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Поскольку скелет H. tucki был почти полный, палеонтологи обнаружили группу крошечных тонких реберных костей брюшной полости, которые называются гастралиями. Эти реберные кости встречаются у крокодилов и других современных рептилий и участвуют в дыхании, но ранее не были известны у орнитисхийских динозавров, сказал ведущий автор исследования Виктор Радермахер, докторант кафедры наук о Земле и окружающей среде Университета Миннесоты.

"Считалось, что гастралии отсутствуют у всех орнитисхий, но мы показываем, что они сохраняли их в течение очень короткого периода своей ранней эволюции", - сказал Радермахер. У H. tucki также были ребра в форме лопатки и удлиненные грудные пластины, которые могли двигаться вместе с ребрами, прикрепленными к грудины для облегчения дыхания. По словам Радермахера, такие черты "утрачены у более поздних орнитисхийцев". Это говорит нам о том, что первые члены этой группы "делали со своим телом что-то совсем другое, - добавил он.

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Млекопитающие дышат, расширяя и сжимая легкие с помощью органа, называемого диафрагмой, который выталкивает воздух внутрь и наружу. Птицы - современная линия динозавров-теропод - используют другой метод, при котором сеть воздушных мешков распределяет кислород, пропуская его по петле через легкие и тела птиц. Палеонтологи, которые ранее реконструировали внутреннюю анатомию вымерших динозавров, обнаружили доказательства аналогичных воздушных мешков, что позволяет предположить, что большинство динозавров дышало, как современные птицы.

Но анатомия H. tucki подсказывала, что у этого динозавра была другая стратегия. Согласно новому исследованию, сгибая мышцы, соединяющие брюшную полость и таз, а также грудные пластины и костные лопатки, динозавр вдыхал бы воздух, надувая живот и грудь, а затем расслаблял эти мышцы, чтобы вытолкнуть воздух наружу.

Этот тип дыхания напоминает дыхание некоторых рептилий; крокодилы дышат, используя грудь, живот и "поистине странные мышцы" своего тела, в то время как ящерицы дышат, расширяя и сжимая все свое тело "и иногда даже шею", - сказал Радермахер. Он добавил, что у птерозавров, которые являются летающими рептилиями кузенов динозавров, есть некоторые костлявые черты груди, напоминающие таковые у H. tucki, намекая на то, что птерозавры также могли дышать грудью и животом. (Птерозавры, крокодилы и динозавры принадлежат к группе архозавров).

До этого открытия некоторые ученые подозревали, что орнитисхианы могли дышать иначе, чем другие динозавры. Этот хорошо сохранившийся образец H. tucki "был недостающим кусочком головоломки" для подтверждения этой гипотезы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чили обнаружен новый вид гигантских динозавров.