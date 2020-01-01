В Австралии обнаружен самый крупный динозавр

Крупный как для Австралии.

Недавно обнаруженный вид динозавров-зауроподов-титанозавров, названный Australotitan cooperensis, является крупнейшим видом динозавров, когда-либо обнаруженных в Австралии.

Australotitan cooperensis жил в меловой период, примерно 92–96 миллионов лет назад.

Древний гигант принадлежит к Titanosauria, разнообразной группе динозавров зауроподов (длинношеих, питающихся растениями).

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В эту группу входят виды от самых крупных известных наземных позвоночных до "карликов" размером не больше слонов.

Australotitan cooperensis имел длину 25-30 м, высоту 5-6,5 м и массу от 23 до 74 тонн.

"Australotitan cooperensis пополняет растущий список уникальных видов австралийских динозавров, обнаруженных в глубинке Квинсленда, и, что не менее важно, демонстрирует совершенно новую область для открытия динозавров в Австралии", - сказал доктор Скотт Хокнулл, исследователь из Музея Квинсленда и Университета Квинсленда. Мельбурн.

Окаменевший скелет нового динозавра был обнаружен в 2005 году в южно-центральной формации Винтон в бассейне Эроманга, Австралия.

"В начале 2000-х Австралия была в самом начале ажиотажа динозавров, и за последние 20 лет был обнаружен ряд значительных новых видов динозавров и мегафауны", - сказал д-р Джим Томпсон, генеральный директор Queensland Museum Network.

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"Австралия - один из последних рубежей для открытия динозавров, а Квинсленд быстро закрепляется в качестве палеостолицы страны - еще многое предстоит открыть".

Палеонтологи обнаружили, что Australotitan cooperensis был тесно связан с тремя другими австралийскими зауроподами, жившими в меловой период.

"Мы сравнили три вида, обнаруженные к северу, недалеко от Винтона, с нашим новым гигантом Эроманга, и похоже, что самые большие динозавры Австралии были частью одной большой счастливой семьи", - сказал доктор Хокнул.

"Мы обнаружили, что Australotitan cooperensis был самым крупным в семье, за ним следовали Wintonotitan wattsi с большими бедрами и длинными ногами, в то время как два меньших зауропода, Diamantinasaurus matildae и Savannasaurus elliottorum были ниже ростом".

Напомним, ранее сообщалось, что найден старейший из известных титанозавров.