Найден динозавр с лентами на шее

Эти ленты позволяли привлечь внимание противоположного пола.

Художник представил Ubirajara jubatus, новый вид динозавров, у которых были обнаружены странные шипы, которые, скорее всего, использовались для спаривания. Paleocreations.com

Палеонтологи открыли новый вид динозавров, который представляет собой настоящего модника. Убираджара джубатус (Ubirajara jubatus) - маленькое существо со странными шипами, торчащими из плеч, которые, по предположениям ученых, использовались в качестве украшений, например, хвоста павлина.

Читай также: Динозавры заставляли млекопитающих вести ночной образ жизни

На первый взгляд форма тела Убираджары кажется довольно знакомой. Это динозавр размером с курицу из семейства компсогнатид - вы, возможно, помните некоторых из его родственников, таких как те маленькие мерзавцы, бегающие под ногами и время от времени едящие людей в фильмах Парк Юрского периода.

Вместо зеленой чешуйчатой ​​кожи его голливудских собратьев у Убираджары была длинная густая грива, спускавшаяся по спине, и пушистые волокна, покрывающие его руки. Исследователи полагают, что животное могло заставить свою гриву встать дыбом по своему желанию, как собака может топоршить шерсть, когда чувствует угрозу. В более спокойное время он мог прижать гриву к коже, чтобы она не мешала во время рыскания по подлеску.

Но грива - не самая интересная его черта - эта честь принадлежит странным структурам, торчащим из ее боков. Это были длинные плоские жесткие ленты с небольшим выступом посередине. Это не совсем перья, но они сделаны из кератина, вещества, из которого состоят птичьи перья, клювы и наши собственные волосы. Их расположение на плечах означает, что их, вероятно, также можно будет поднимать и опускать по мере необходимости.

И, что наиболее важно, команда утверждает, что ничего подобного им никогда не находили в летописи окаменелостей.

Читай также: Археологи переписали историю динозавров

"Это такие экстравагантные особенности для такого маленького животного, и совсем не то, что мы могли бы предсказать, если бы у нас сохранился только скелет", - говорит Роберт Смит, соавтор исследования. "Зачем украшать себя так, чтобы стать более очевидным как для жертвы, так и для потенциальных хищников?"

Наиболее вероятный ответ, по мнению исследователей, сегодня можно увидеть у их потомков. Ленты, вероятно, использовались в качестве демонстрации, чтобы привлечь товарищей, чтобы превзойти соперников, отпугнуть хищников или какое-то их сочетание.

"Правда в том, что для многих животных эволюционный успех - это больше, чем просто выживание, вы также должны хорошо выглядеть, если хотите передать свои гены следующему поколению", - говорит Смит. "Современные птицы славятся своим сложным оперением. и дисплеи, которые используются для привлечения партнеров - хвост павлина и самцы райских птиц - тому примеры из учебников. Убираджара показывает нам, что эта склонность хвастаться не является уникальной особенностью птиц, а что-то, что птицы унаследовали от своих предков-динозавров".

Убираджара, насчитывающий около 110 миллионов лет назад, является одним из старейших примеров такого рода орнаментов у динозавров. Это понимание было получено благодаря безупречным окаменелостям, которым удалось сохранить не только кость, но и мягкие ткани, такие как кожа, и эти кератиновые структуры.

Напомним, ранее сообщалось, что найден миниатюрный предок динозавров.