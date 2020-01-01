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В Чили обнаружен новый вид гигантских динозавров

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В понедельник чилийские палеонтологи объявили об открытии нового вида гигантских динозавров под названием Arackar licanantay.
Arackar licanantay
Arackar licanantay
tv6.news

Динозавр принадлежит к генеалогическому древу динозавров-титанозавров, но является уникальным из-за особенностей его спинных позвонков.

Arackar licanantay - название на местном языке кунза, что означает "кости Атакаменьо" - обитал на территории нынешнего региона Атакама в конце мелового периода, 80–66 миллионов лет назад.

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Ископаемый образец принадлежит большому четвероногому травоядному животному размером около 6,3 метра в длину, но ученые определили, что останки принадлежат молодой особи.

По оценкам, взрослые особи вырастают до 8 метров в длину.

Кости - бедренная, плечевая, седалищная и позвоночные элементы шеи и спины - были впервые обнаружены в 1990-х годах геологом Карлосом Аревало.

Аревало раскопал образец вместе с экспертами из Национальной геологической и горнодобывающей службы Чили во время раскопок в 75 километрах к югу от города Копьяпо в регионе Атакама.

Дэвид Рубилар, руководитель отдела палеонтологии Национального музея естественной истории Чили (MNHN), возглавил группу, ответственную за открытие, в состав которой вошли эксперты из Национального музея естественной истории Чили, Палеонтологической сети Чилийского университета и Лаборатории естественных наук. Динозавры из Аргентинского национального университета в Куйо, Аргентина.

Об открытии нового вида динозавров было официально объявлено в статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Напомним, ранее сообщалось, что динозавры превращались в птиц 50 млн лет.

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Теги: динозавры, Чили
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