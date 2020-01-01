Горбатый кит проглотил ныряльщика, а потом выплюнул

Дайвер говорит, что находился во рту кита 30 секунд.

Горбатый кит недавно проглотил водолаза. Это очень необычное событие, но один эксперт сообщил, что существуют определенные типы поведения, которые могли привести к проглатыванию человека, например, плавание слишком близко к обычной пище кита.

Майкл Паккард находился на глубине 14 метров в прибрежных водах Провинстауна, штат Массачусетс, в пятницу (11 июня), когда его внезапно проглотило огромное морское животное.

Читай также: На берег Флориды выкинуло тушу кита неизвестного вида

"Внезапно я почувствовал этот огромный удар, и все потемнело", - сказал он WBZ-TV News.

Сначала он подумал, что на него напала акула, так как большие белые часто бывают в этом районе, но вскоре он понял, что не чувствует никаких зубов.

"Тогда я понял: "Боже мой, я в пасти кита ... и он пытается меня проглотить", - сказал Паккард WBZ-TV News. "И я подумал про себя: "Хорошо, вот он, конец, я умру". Мысли Паккарда обратились к его жене и двум его сыновьям, 12 и 15 лет.

По его оценкам, он оставался в ловушке во рту кита в течение 30 секунд, и он все еще мог дышать через свой респиратор с аквалангом. Но затем кит, явно желающий избавиться от нежелательного и несъедобного гостя, всплыл на поверхность, покачал головой и выплюнул его.

"Меня просто подбросило в воздух и приземлилось в воде", - сказал он. "Я был свободен и просто плыл туда. Я не мог поверить… Я здесь, чтобы сказать это".

Паккарда вытащил обратно на лодку его помощник по экипажу, который с тревогой изучал поверхность воды на предмет появления пузырьков из кислородного аппарата Паккарда. Удивительно, но Паккард пережил библейскую встречу, не получив большей травмы, чем вывих колена.

Читай также: Разгадана тайна питания горбатых китов: Рыба сама лезет в рот

Паккарду повезло, что его схватил усатый кит. Несмотря на то, что они являются одним из самых крупных видов китов - вырастают до 18 м в длину и весят впечатляющие 36 тонн - гиганты размером с школьный автобус в основном питаются крошечными морскими существами, такими как мелкая рыба, криль и планктон, то есть их глотки обычно имеют ширину от 10 до 20 сантиметров. Никто, сожранный китом, не мог оказаться в животе зверя, но 3,8-тонный язык существа может легко раздавить человека.

У горбатых китов не зубы, а от 270 до 400 пластин китового уса. Они охотятся, открывая рот примерно на 90 градусов, прежде чем сделать выпад на большой скорости быстрым взмахом хвоста. Этот выпад вызывает сопротивление, которое заталкивает воду вместе с добычей в их пасть. Щелкнув челюстями, горбатые животные изгоняют воду через свои пластины, прежде чем проглотить оставшуюся добычу.

И эти киты могут глотать много воды. "Поглощающая способность горбатого кита составляет более 50 000 литров воды (которая обычно заполнена добычей, такой как рыба или криль)", - рассказывает Джереми Голдбоген, биолог и содиректор Морской станции Хопкинса в Стэнфордском университете в Калифорнии. "Таким образом, их обширный глоток мог легко охватить дайвера. Я никогда раньше не слышал, чтобы такое происходило с людьми".

Читай также: Тушу самого большого кита выбросило на берег в Италии

Другой эксперт по китам рассказал, что встреча Паккарда, хотя и необычная, была случайностью, которая могла быть вызвана тем, что он подплыл слишком близко к кружащейся стае сардин, которые образуют круг, когда им со всех сторон угрожают хищники.

Единственный кит, способный съесть человека целиком, - это, вероятно, кашалот, знаменитый объект Моби Дика, который, как известно, проглатывает свою добычу - гигантского кальмара весом 180 кг - целиком. Оказавшись внутри одного из четырех желудков кашалота, несчастный человек, скорее всего, задохнется от газа, прежде чем его сожмут мощные мышцы и растворят пищеварительной кислотой. Однако нет достоверных сообщений о том, что кто-либо когда-либо сталкивался с такой мрачной судьбой.

Напомним, ранее сообщалось, что китов признали талантливыми композиторами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.