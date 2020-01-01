На берег Флориды выкинуло тушу кита неизвестного вида

Ранее считалось, что это только подвид.

Кит длиной 11,5 метров, выброшенный на берег в Эверглейдс Флориды в январе 2019 года, оказался совершенно новым видом. По словам ученых, он уже находится под угрозой исчезновения.

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Когда труп чудовища вынесло вдоль Сэнди-Ки - с твердым куском пластика в кишечнике - ученые подумали, что это подвид кита Брайда, вид усатых китов из той же группы, которая включает горбатых и синих китов. Этот подвид был назван китом Райса.

Теперь, после генетического анализа других китов Райса и изучения черепа кита Эверглейдс, исследователи полагают, что кит Райса - это не подвид, а совершенно новый вид, обитающий в Мексиканском заливе.

Открытие, подробно описанное 10 января в журнале "Наука о морских млекопитающих", также означает, что на планете проживает менее 100 представителей этого вида, что делает их "находящимися под критической угрозой исчезновения", согласно заявлению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Согласно исследованию, ученые изучили записи о ките Брайда в Карибском бассейне и Атлантическом океане и пришли к выводу, что обнаруженные ими киты были свидетельством "неописанного вида Balaenoptera из Мексиканского залива".

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Ведущий автор исследования Патрисия Роузел и ее соавтор Линси Уилкокс из Юго-восточного научного центра рыболовства завершили первые генетические тесты этого кита в 2008 году, обнаружив, что череп кита Райса отличается от черепа кита Брайда.

Новый анализ показал, что помимо того, что у них разные черепа, киты Райс немного отличаются по размеру от китов Брайда. По данным NOAA, они могут весить до 27 000 килограммов и вырастать до 12,8 метра в длину, в то время как киты Брайда, как известно, достигают длины 15,2 м и весят более 25 000 кг.

Розел и ее коллеги считают, что киты нового вида могут прожить около 60 лет, но, учитывая, что их так мало, исследователям необходимо дальнейшее наблюдение за китами, чтобы получить лучшее представление об их продолжительности жизни.

NOAA добавило, что, учитывая их местонахождение в Мексиканском заливе, киты особенно уязвимы для разливов нефти, ударов судов, разведки и добычи энергии.

Напомним, ранее сообщалось, что китов признали талантливыми композиторами.