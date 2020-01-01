Тушу самого большого кита выбросило на берег в Италии

Рядом плавала китенок.

Туша огромного сельдяного кита (Balaenoptera Physalus) была обнаружена недалеко от итальянского порта Сорренто, сообщила итальянская береговая охрана в сообщении в Facebook.

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Власти обнаружили тушу в воскресенье, прежде чем отбуксировать ее в близлежащий порт Неаполя. Кит имел длину около 20 метров и, вероятно, весил более 70 тонн, что, вероятно, делает тушу "одной из самых больших", когда-либо обнаруженных в Средиземном море.

По сообщениям СМИ, водолазы береговой охраны впервые обнаружили кита после того, как молодой китенок заплыл в гавань Сорренто.

Сообщается, что китенок несколько раз врезался головой в стены гавани, прежде чем отступить под воду; когда водолазы последовали за ним, они обнаружили труп кита.

Предполагается, что детеныш является потомством мертвого кита, и береговая охрана отслеживает признаки возвращения молодого кита. Тем временем морские биологи в Неаполе работают над тем, чтобы выяснить, что убило кита.

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Финвалы (сельдяные киты) являются вторыми по величине животными на Земле после синего кита. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), плавники могут вырастать до 25 м в длину и весить до 72 тонн.

Они считаются находящимися под угрозой исчезновения после того, как коммерческий китобойный промысел уничтожил мировую популяцию за последнее столетие.

По данным NOAA, сегодня коммерческий китобойный промысел является незаконным во всем мире, а столкновения с лодками представляют собой самую большую угрозу для китов.

Напомним, ранее сообщалось, что китов признали талантливыми композиторами.