Самый большой организм на Земле под угрозой уничтожения

Главной угрозой стали олени.

Самым тяжелым и большим живым организмом на Земле является отнюдь не слон и даже не кит. Как ни странно, самый большой организм - это система Пандо, состоящая из 40 000 деревьев, объединенных между собой корнями. Она охватывает площадь равную 43 гектарам, а ее вес равен 6000 тоннам. Дата начала ее формирования совпала с концом ледникового периода, но спустя тысячи лет своего существования она столкнулась с большими проблемами и теперь находится на грани вымирания.

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Судя по исследованию, опубликованному на портале PLOS One Wednesday, осиновый лес перестал расти. Исследователи сделали такой вывод, изучив 106 акров территории. Фактически, лес перестал демонстрировать рост по меньшей мере 30-40 лет назад.

По словам Пола Роджерса, главы альянса Western Aspen, который в 2017 году провел такое же исследование но в меньших масштабах, причиной проблемы являются люди. Дело в том, что они позволили местным оленям и другим животным съесть все доступные саженцы. Исследователи не обнаружили ни одного ростка с целой верхушкой.

Раньше популяцию оленей регулировали хищники вроде медведей и волков, но из-за охоты их количество сократилось. Также в исчезновении ростков виноваты ранчо, которые выпускают животных. Чтобы лес "ожил", необходимо приостановить выгул домашнего скота.

Влияние человеческого фактора на Пандо хорошо видно при сравнении его фотографий 1939 и 2011 года. Становится ясно, что люди начали строить дома и кемпинги.

В будущем исследователи хотят узнать, как отразятся на лесе изменения климата. Примечательно, что их цель — это не наблюдение за гибелью огромного организма, а попытка обратить внимание властей на проблему. Заявив об опасности, они хотят получить поддержку на государственном уровне, чтобы люди перестали разрушать лес и он возобновил рост.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли самый большой лечебный гриб в мире.