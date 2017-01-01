Китов признали талантливыми композиторами

Каждая из песен китов оказалась уникальной.

Серенады гренландских китов отличаются таким разнообразием, что их можно сравнить с джазовым репертуаром. Во время брачного периода, который приходится на долгую полярную зиму, киты с удовольствием музицируют.

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В течение трех лет ученые наблюдали за состоящей из 200 особей популяцией китов у восточного побережья Гренландии. За этот период времени удалось записать 184 мелодии, каждая из которых была уникальна. «Киты пели с ноября по апрель, громко и без перерывов», — делится впечатлением Кейт Стаффорд (Kate Stafford) из Вашингтонского университета в Сиэтле (США).

Разнообразие репертуара, варьировавшегося в том числе в зависимости от времени года, делает китов одними из самых плодовитых композиторов в животном мире. Достойную конкуренцию им могут составить разве что певчие птицы, говорят авторы исследования. Млекопитающие (например, летучие мыши и гиббоны), как правило, повторяют свой репертуар из года в год.

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Среди морских млекопитающих есть еще один знаменитый «певец» — горбатый кит, чьи вокализации меняются со временем. «Если песни горбатых китов похожи на классическую музыку, то у гренландских это скорее напомианет джаз», — добавляет Кейт Стаффорд. За время исследования киты не повторялись и в каждом сезоне исполняли новые «музыкальные композиции». Для ученых пока остается загадкой, с чем связано такое поведение.