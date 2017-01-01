Разгадана тайна питания горбатых китов: Рыба сама лезет в рот

Киты только открывают рот, а рыба сама попадает к ним на обед.

У горбатых китов одна из самых больших пастей на планете — и аппетиты соответствующие. Они питаются в основном планктоном, но при случае не брезгуют и стайками мелкой рыбешки. Биологи, изучающие поведение огромных животных у побережья Ванкувера, Канада, обнаружили одну весьма интересную тактику, которую горбатые киты используют для охоты.

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Суть ее очень просто. Пасть кита настолько велика, что напоминает темную пещеру. Слегка высовываясь из воды, кит широко открывает рот, превращая его в своеобразный «бассейн». Рыба, привлеченная туда током воды, заплывает в этот импровизированный пруд целыми косяками — и киту остается всего лишь сомкнуть челюсти. Вот так немного терпения и смекалки облегчают этим огромным животным охоту, которая в другом случае потребовала бы больших затрат времени и сил — угнаться за мелкой рыбешкой такому гиганту весьма непросто.

Разгадана тайна питания горбатых китов: Рыба сама лезет ... 0:00 / 03:12

Напомним, ранее стало известно, зачем киты выпрыгивают из воды.