Отчет Пентагона об НЛО назвали неубедительным

Вывод секретного отчета американской разведки о существовании инопланетных НЛО ... неубедителен, сообщили американские СМИ в пятницу.

Американские военные и разведка не обнаружили никаких доказательств того, что, высокоразвитые неопознанные летающие объекты, обнаруженные военными пилотами, были космическими кораблями пришельцев, говорится в отчете.

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Но он также не мог объяснить десятки явлений и инцидентов, некоторые из которых были сняты пилотами, и поэтому не мог исключить существование инопланетян.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных должностных лиц администрации, в отчете установлено, что большинство из примерно 120 инцидентов за последние 20 лет не имели ничего общего с неизвестными или секретными военными или правительственными технологиями США.

Они также не были связаны с такими объектами, как исследовательские шары, которые, по некоторым предположениям, стояли за отчетами.

Но тогда он не мог объяснить, что, например, видели пилоты ВМС США, когда записывали объекты, движущиеся с кажущейся гиперзвуковой скоростью, вращающиеся и таинственно исчезающие?

В то время как спекуляции по поводу инопланетной жизни долгое время были уделом теоретиков заговора, огромное количество того, что Пентагон называет неопознанными воздушными явлениями (UAP), сделало их серьезной проблемой на фоне опасений, что противники США, такие как Китай и Россия, могут использовать неизвестное, высокоразвитые военные технологии и технологии наблюдения.

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"Мы серьезно относимся ко всем вторжениям в наши операционные зоны", - заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби. "Это потенциально может быть связано с проблемами безопасности или национальной безопасности", - сказал он, ссылаясь на отчеты UAP, которые зарегистрировало министерство обороны.

Отчет, заказанный в прошлом году, должен быть представлен в Конгресс к концу июня директором национальной разведки.

Основной отчет будет несекретным и может быть обнародован, но также будет секретное приложение, сообщает Times.

В докладе, The Washington Post сказал, "не будет предлагать никаких твердых выводов о том, чем объекты могут быть".

Интерес к возможности существования высокоинтеллектуальной внеземной жизни повысился после того, как в прошлом году Пентагон опубликовал видеоролики, в которых пилоты ВМС выражают удивление по поводу быстро движущихся объектов, которые они видят.

К этому добавились комментарии высших должностных лиц, имеющих доступ к разведывательной информации, в том числе бывшего президента Барака Обамы, и отчет CBS "60 минут", в котором пилоты были опрошены об увиденном.

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"Что правда - это то, что есть кадры и записи с объектами в небе, о которых мы точно не знаем", - сказал Обама в интервью The Late Late Show.

"Наблюдений намного больше, чем было обнародовано", - заявил в марте на Fox News Джон Рэтклифф, который был директором национальной разведки последние восемь месяцев правления Дональда Трампа. "Есть случаи, когда у нас нет хороших объяснений некоторых вещей, которые мы видели".

Луис Элизондо, который работал над расследованием UAP Пентагона и призвал его раскрыть то, что он знает, сказал, что некоторые из наблюдений предполагают чрезвычайно передовые технологии, неизвестные людям.

"Если репортаж New York Times точен, объекты, которые наблюдают пилоты по всему миру, намного более продвинуты, чем любые земные технологии, известные нашим разведывательным службам", - сказал он в своем твите в пятницу. "Пора выпустить полный отчет, видео и данные, которые мы видели в Пентагоне".

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС США признали подлинность НЛО.