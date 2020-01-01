Угроза безопасности: Пентагон расскажет об НЛО

Долгожданный отчет Пентагона об НЛО перед Конгрессом должен быть представлен в этом месяце.

Государственный служащий сфотографировал НЛО, который парил в течение 15 минут возле Центра развития авиации Холломан в Нью-Мексико, 16 декабря 1957 года Bettmann

После многомесячного расследования Пентагон готов подготовить отчет о наблюдениях за неопознанными воздушными явлениями (UAP), более известными как "неопознанные летающие объекты" или НЛО .

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Но не ждите большого раскрытия секретных технологий пришельцев и внеземных космических кораблей. Цель отчета - установить стандарты для регистрации появления таинственных объектов и определить, представляют ли эти объекты угрозу национальной безопасности.

В 2020 году комитет Сената США по разведке призвал провести расследование UAP в Законе о разрешении на разведку на 2021 финансовый год. Согласно документу, члены комитета были обеспокоены тем, что "в федеральном правительстве нет единого, всеобъемлющего процесса сбора и анализа разведданных о неопознанных воздушных явлениях, несмотря на потенциальную угрозу".

После того, как закон был принят 21 декабря 2020 года, у директора национальной разведки и министра обороны было 180 дней на то, чтобы подготовить для комитета отчет, "представленный в несекретной форме", о текущем статусе наблюдений UAP и протоколах. И этот шестимесячный срок истекает в этом месяце.

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Сенатор Флориды Марко Рубио исполнял обязанности председателя комитета по разведке, когда закон был составлен и принят, и он приказал провести расследование UAP, потому что он видел в них критическую проблему национальной безопасности.

"Все, что входит в воздушное пространство, чего не должно быть, представляет собой угрозу", - сказал Рубио. "Я хочу, чтобы мы относились к этому серьезно и у нас был процесс, чтобы относиться к этому серьезно. Я хочу, чтобы у нас был процесс для анализа данных каждый раз, когда они поступают".

В апреле 2020 года ВМС США опубликовали три видеозаписи наблюдений НЛО в 2004 и 2015 годах.

"Есть кадры и записи с объектами в небе, которые мы не знаем точно - мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. У них не было легко объяснимой модели", - заявил в мае бывший президент Барак Обама.

Итак, что будет включено в отчет? Не все в документе будет общедоступным - хотя отчет будет несекретным, он "может включать секретное приложение", пишет Комитет по разведке. Комитет запросил подробный анализ данных и разведданных UAP, включая информацию об НЛО, собранную Федеральным бюро расследований (ФБР).

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Комитет также попросил, чтобы в отчете был описан процесс обмена информацией между агентствами, чтобы помочь идентифицировать незнакомые технологии и выявить закономерности в появлении НЛО, которые могут подразумевать враждебные намерения.

"Я хочу, чтобы у нас был процесс для анализа данных каждый раз, когда они поступают. Чтобы было место, где они каталогизируются и постоянно анализируются, пока мы не получим некоторые ответы", - сказал Рубио.

Напомним, ранее сообщалось, что уфологи рассмотрели боевой корабль пришельцев возле МКС.