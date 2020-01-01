ВМС США признали подлинность НЛО

Если сведения об НЛО будут опубликованы, данные могут нанести серьезный ущерб национальной безопасности США, утверждают в ведомстве.

В ноябре 2004 года несколько пилотов ВМС США, дислоцированных на борту военного корабля США Нимиц, столкнулись с НЛО в форме продолговатого предмета, летящего над Тихим океаном с явным нарушении законов физики. Чиновники военно-морского флота назвали происшествие "неопознанным воздушным явлением", так и не определив конкретно, что это могло быть за явление. Теперь, что неудивительно для любого, кто верит в теории заговора, военные подтвердили, что они знают больше, чем позволяют знать остальным.

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В ответ на недавний запрос Закона о свободе информации (FOIA) представитель Военно-морского разведывательного управления (ONI) Военно-морского флота подтвердил, что у агентства имеется несколько сверхсекретных документов и по крайней мере одно секретное видео, касающееся столкновения с НЛО в 2004 году.

По словам представителя ONI, эти документы были названы «СЕКРЕТНО» или «СЕРХСЕКРЕТНО» агентствами, которые их предоставили, и что обмен информацией с общественностью "нанес бы исключительно серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов".

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Эти сверхсекретные файлы включали в себя несколько "брифингов" об инциденте, предоставленных Военно-морским разведывательным управлением неназванным агентством.

ONI также признал, что имело по крайней мере одно видео неизвестной длины, классифицированное как "секретное" командованием военно-воздушных систем (NAVAIR). ONI не раскрывает, является ли эта видеозапись тем же самым 1-минутным видео, которое было опубликовано в Интернете в 2007 году. Однако в ноябре 2019 года несколько военно-морских офицеров, которые были свидетелями инцидента на борту Нимитц, рассказали, что они видели намного более длинное видео встречи, которое было между 8 и 10 минутами. По словам одного офицера, эти оригинальные записи были быстро собраны и удалены "неизвестными лицами", которые прибыли на корабль на вертолете вскоре после инцидента.

Запрос FOIA, представленный в октябре 2019 года независимым исследователем, запросил доступ к любым несекретным записям или частям записей, касающихся столкновения с НЛО в 2004 году. Никаких дополнительных документов в ответе ONI не было, кроме секретного брифинга и видео.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты NASA рассказали всю правду про НЛО.