Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО

Военное ведомство уверяет, что видеозаписи НЛО в форме пирамиды являются подлинными.

Серия недавно обнаруженных изображений и видео неопознанных летающих объектов, снятых ВМС США, теперь подтверждена Пентагоном как подлинные.

В то время как многие в обществе обычно называют такие таинственные наблюдения НЛО, более современный термин, используемый в кругах защиты, - это "неопознанные воздушные явления" (UAP), и к ним разведывательное сообщество относится очень серьезно .

Читай также: Пентагон официально показал видео с НЛО

Хотя НЛО являются скользкой темой, связанной с теориями заговора и переплетенной с поп-культурой, факт остается фактом: беспилотные летательные аппараты, иногда также называемые аномальными летательными аппаратами (AAV), тем не менее вполне реальны, представляя задокументированные наблюдения явлений, которые ни военные, ни научные наблюдатели можно легко идентифицировать.

Недавно появившиеся изображения, полученные от режиссера Джереми Корбелла и репортера Джорджа Кнаппа, включают кадры таинственного корабля в форме пирамиды, летящего по небу, а также изображения трех других странных объектов, один из которых, похоже, был опубликован в Интернете. в прошлом году.

Хотя никто точно не знает, что это за загадочные видения на самом деле, Пентагон, по крайней мере, подтвердил, что изображения являются подлинными: подлинные фотографии и кадры беспилотных летательных аппаратов, снятых ВМС США.

Читай также: Оранжевый НЛО пролетел возле МКС (ВИДЕО)

"Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны военнослужащими ВМС", - заявила официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф в заявлении, распространенном среди многочисленных СМИ. "UAPTF [ Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям ] включила эти инциденты в свои текущие исследования".

Но в то время как Пентагон подтверждает подлинность изображений, Министерство обороны США (DOD) не прояснило ничего, кроме этого, сохраняя молчание о том, что, если что-либо, могло повлиять на их исследования этих странных объектов.

"Как мы уже говорили ранее, для обеспечения безопасности операций и во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для потенциальных противников, Министерство обороны не обсуждает публично детали наблюдений или проверок сообщений о вторжениях в наши полигоны или обозначенное воздушное пространство, включая эти вторжения первоначально обозначены как UAP“, - сказал Гоф.

Однако благодаря расследованиям Корбелла и Кнаппа можно узнать больше о деталях этих наблюдений, включая детали, представленные в серии секретных разведывательных брифингов в мае 2020 года UAPTF для просвещения персонала Министерства обороны по вопросам НЛО / UAP.

Читай также: Британские военные рассекретили документы об НЛО

На брифингах один из участников сообщил о подробностях наблюдений за кораблем "пирамидальной формы" (термин Корбелла), снятым экипажем военного корабля США Рассел у побережья Сан-Диего в июле 2019 года.

В то время как на видеозаписи инцидента четко виден только один такой объект треугольной формы, который, как утверждается, парит на высоте около 210 метров над судном, в описании этого эпизода описываются три якобы неопознанных транспортных средства, рой которых пролетал над кораблем.

В другом случае экипаж USS Omaha заметил какой-то сферический аппарат, летящий в океан и исчезающий в воде. Документация UAPTF предполагает, что корабль предположительно затонул, но последующий поиск подводной лодки в этом районе не выявил обломков.

Серия других наблюдений, сделанных в тот же день в марте 2019 года офицером по системам вооружения F-18 с помощью камеры своего iPhone, показывает три БПЛА, замеченные возле военно-морской авиабазы ​​Океана в Вирджинии.

Все объекты, которые выглядят по-разному, стали известны как "Сфера", "Желудь" и "Металлический дирижабль", и хотя некоторые предполагали, что это могут быть метеорологические шары или иностранные дроны-шпионы. мы знаем, что они остаются неопознанными и до сих пор считаются UAP.

Читай также: В США будут следить за НЛО по-новому

Хотя есть еще много вопросов об этих странных неопознанных явлениях, недавно просочившаяся информация, по крайней мере, дает больше доказательств того, что Министерство обороны США продолжает расследование и рассматривает UAP как серьезную тему.

Корбелл вместе с другими представителями разведывательного сообщества надеется, что, поделившись этой информацией, он будет способствовать дальнейшему рациональному и прозрачному расследованию этих загадочных объектов.

"Недавние взаимодействия UAP были поставлены на нашем пути целенаправленно, и их следует рассматривать как выгодные возможности для будущих исследований", - сказал Корбеллу старший офицер разведки, знакомый с недавними брифингами UAP .

"С каждым вторжением, пролетом и потенциальным полетом в воздухе - никогда не было более благоразумным исследовать этот феномен UAP и разоблачать клеймо НЛО в рядах".

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне раскрыли тайну НЛО, который пролетел над Лос-Анджелесом.