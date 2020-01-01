Видео дня: Сферический НЛО погружается в океан на кадрах ВМС США

Видео опубликовал режиссер, снимающий документальные фильмы об НЛО.

Сферический неопознанный летающий объект (НЛО) парит в воздухе, движется из стороны в сторону, как мяч в видеоигре "Понг", а затем, кажется, ныряет в океан, в кадрах, которые недавно были опубликованы режиссером, снимающим документальные фильмы об НЛО .

Хотя представитель Пентагона подтвердил, что ВМС США действительно сняли кадры, он не стал комментировать, где и когда они были сняты.

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14 мая Джереми Корбелл описал загадочный объект на своем веб-сайте, написав, что "ВМС США сфотографировали и засняли НЛО сферической формы и современные трансмедиум-транспортные средства - летательные аппараты, которые могут путешествовать по воздуху и воде".

В клипе, который, судя по всему, был снят с монитора и в нем есть несколько правок, над горизонтом виднеется темная круглая клякса. В кадре слышны мужские голоса; один говорит "снял, заказываю", когда объект движется по горизонтали в перекрестии экрана. Когда "капля" упала в воду, один из голосов за кадром сказал: "Ого, она плюхнулась", - написал Корбелл.

По словам Корбелла, кадры были сняты 15 июля 2019 года, примерно в 23:00 по тихоокеанскому времени, в Центре боевой информации USS Omaha, недалеко от побережья Сан-Диего. Радиолокационные изображения НЛО показывают сплошной шар диаметром около 2 метров, летящий со скоростью от 74 до 254 км / ч. Его полет длился более часа и завершился тем, что сфера исчезла под волнами. На месте падения объекта обломков не обнаружено.

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"В поисках использовалась подводная лодка, но ничего не нашла", - написал Корбелл. "Мы не знаем, что, во всяком случае, военно-морской флот или Пентагон могли бы сказать об инциденте с USS Omaha, но мы уверены, что этот инцидент является тайной, и с нетерпением ждем любой информации, которая может появиться", - написал он в Instagram.

Представитель Пентагона Сьюзан Гоф подтвердила, что персонал ВМС США действительно снял кадры, опубликованные Корбеллом, сообщает The Debrief. Гоф добавила The Debrief в электронном письме, что эти кадры были включены в "текущие исследования" Целевой группой по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF)), программы Управления военно-морской разведки США, которая расследует сообщения о необъяснимых летательных аппаратах.

Однако Гоф не стал комментировать какие-либо другие подробности об НЛО, которые Корбелл включил в свою рецензию, сообщает The Debrief. Кадры не засекречены, а кадры сферического НЛО ранее были включены в брифинг разведки UAPTF от 1 мая, написал Корбелл.

В ближайшие недели Пентагон может сообщить больше информации об НЛО, поскольку новый отчет об НЛО планируется выпустить в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон официально показал видео с НЛО.