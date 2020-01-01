Марсоход Perseverance отмечает сотый день на Красной планете

Первые 100 солей (марсианских суток) Perseverance были насыщенными.

Это фото сделано из мозаики из 62 изображений, сделанных Perseverance 6 апреля 2021 г NASA

18 февраля Perseverance и его маленький приятель-вертолет Ingenuity сели внутри марсианского кратера Джезеро. Таким образом, 1 июня стало сотым марсианским днем, или "солом", для дуэта роботов. (Один сол длится около 24 часов 40 минут, что немного дольше земных суток.)

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Первые 100 солей были насыщенными. Например, Perseverance уже проверил все свои камеры и научные инструменты, передал домой более 75 000 изображений, впервые зафиксировал истинный звук на поверхности Марса, поддержал и задокументировал историческую полетную кампанию Ingenuity, произвел кислород из углекислого газа и начал путешествия в свою первую "зону исследования", - написала команда марсохода в своем твиттере.

100 солей - это только начало, но впереди еще много интересного. Perseverance только начал сосредоточиться на своей научной миссии, которая продлится как минимум один марсианский год или 687 земных дней. У этой миссии две основные цели: поиск признаков древней марсианской жизни и сбор и хранение десятков образцов для будущего возвращения на Землю.

По словам членов команды миссии, Джезеро - прекрасное место для такой работы: в кратере шириной 45 километров)миллиарды лет назад находилось большое озеро и дельта реки.

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Работа Ingenuity тоже не закончена. Вертолет успешно завершил свою месячную кампанию по демонстрации технологий с пятью полетами и приступил к расширенной миссии, призванной продемонстрировать потенциал винтокрылых аппаратов в качестве разведчиков для марсоходов и исследователей-людей.

Напомним, Ingenuity выполнил первый полет этой расширенной миссии 22 мая, столкнувшись с первым участком бурного воздуха на Красной планете: на вертолете произошел сбой, который ненадолго прервал поток фотографий с навигационной камеры на бортовой компьютер. Но Ingenuity преодолел аномалию и благополучно приземлилась рядом с назначенным местом приземления.