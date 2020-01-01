Марсианский вертолет Ingenuity совершит самый смелый полет

После трех успешных испытательных полетов марсианский вертолет Ingenuity готов совершить рекордный полет на Красной планете.

Небольшой вертолет совершиk свой четвертый полет сегодня (29 апреля) в кратере Джезеро, где он сел с марсоходом Perseverance.

“Когда после третьего полета опоры Ingenuity приземлились, мы знали, что накопили более чем достаточно данных, чтобы помочь инженерам проектировать будущие поколения вертолетов“, - сказал главный инженер Ingenuity Дж. Баларам из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния. “Теперь мы планируем расширить диапазон, скорость и продолжительность, чтобы лучше понять производительность“.

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Ожидается, что Ingenuity вылетит в 17:12 по Киеву, чтобы совершить свой четвертый воздушный вылет. Данные полета должны прибыть в Лабораторию реактивного движения в 20:21 по Киеву.

Ingenuity вошел в историю, совершив первый полет 19 апреля, когда он парил всего в 3 метрах над поверхностью планеті. С тех пор он совершил еще два полета, каждый больше, чем предыдущий. Последний полет вертолета произошел в воскресенье (25 апреля), когда Ingenuity достиг высоты 5 м, пролетев 50 м и достигнув максимальной скорости 7,2 км/ч. Он также сделал потрясающую фотографию марсохода Perseverance с воздуха.

Вертолет сделал снимок марсохода NASA

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Во время пятого полета Ingenuity диспетчеры вертолета стремятся летать быстрее и дольше. Если все пойдет по плану, Ingenuity взлетит на высоту 5 метров и достигнет максимальной скорости 12,8 км/ч во время полета. Сначала он пролетит на юг примерно на 84 м, чтобы сфотографировать сверху песчаные волны, камни и небольшие кратеры. Если не возникнет никаких проблем, Ingenuity, как ожидается, достигнет точки на расстоянии 133 м, зависнет и сделает фотографии, а затем вернется обратно

Если четвертый полет Ingenuity пройдет успешно, вертолет может совершить еще более дерзкий пятый и последний полет. МиМи Аунг, менеджер проекта в JPL, сказала ранее в этом месяце, что она хотела бы, чтобы вертолет пролетел около 600 м в последнем полете, если это возможно. Но планы на пятый рейс будут окончательно согласованы только после четвертого рейса, сказали кураторы Ingenuity.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance впервые произвел кислород на Марсе.