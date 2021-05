Марсианский вертолет пережил сбой во время шестого полета

Во время своего шестого полета на Красной планете вертолет Ingenuity пережил небольшую неудачу, но благодаря планированию и встроенным отказоустойчивым устройствам он уцелел.

На самом деле это отличная новость, потому что она демонстрирует множество способов устойчивости вертолета к ошибкам, а также дает инженерам возможность исправить их удаленно.

Событие произошло 22 мая 2021 года - в 91-й марсианский день миссии Perseverance. Небо было чистым и ярким, что идеально подходило для задачи Ingenuity: продемонстрировать способность снимать стереоизображения с воздуха.

Маленький вертолет должен был вертикально подняться на высоту 10 метров, затем совершить горизонтальный полет на юго-запад на 150 метров, после чего он повернется и переместится на 15 метров в южном направлении во время съемки. прежде чем повернуть на северо-восток и пролететь еще 50 метров до посадки, все со скоростью около 4 метров в секунду.

Но как только он подошел к концу своего первого 150-метрового этапа, Ingenuity начала вести себя очень странно.

"Ingenuity начал регулировать скорость и наклоняться вперед и назад по колебательной схеме", - написал в своем блоге пилот Ingenuity Ховард Грип из Лаборатории реактивного движения NASA.

"Такое поведение сохранялось на протяжении всей остальной части полета. Перед безопасной посадкой бортовые датчики указывали, что винтокрылый аппарат обнаружил отклонения по крену и тангажу более чем на 20 градусов, большие управляющие воздействия и всплески энергопотребления".

Группа Ingenuity обнаружила, что проблема связана с тем, как вертолет движется. Его основная навигационная система, бортовой инерциальный измерительный блок, постоянно отслеживает положение, скорость и ориентацию (ориентацию в трехмерном пространстве) Ingenuity.

Для поддержки этого у него также есть "глаза" - навигационная камера, которая постоянно делает снимки земли под землей со скоростью 30 кадров в секунду.

Навигационная система смотрит на временную метку изображения, чтобы узнать, когда оно было снято, и использует эту информацию для сравнения того, что видит камера, с тем, что она должна была видеть в то время. Если это не складывается, вертолет корректирует свое положение, скорость и положение.

