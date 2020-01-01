Гены водорослей помогли слепому человеку частично восстановить зрение

Слепой, который мог воспринимать только самый слабый свет, теперь может воспринимать нечеткие формы благодаря генной терапии и паре специально разработанных очков.

Согласно новому отчету, опубликованному в понедельник (24 мая) в журнале Nature Medicine, мужчине был поставлен диагноз пигментного ретинита 40 лет назад, в возрасте 18 лет. Люди с пигментным ретинитом несут дефектные гены, которые отвечают за чувствительные клетки в сетчатке в задней части глаза.

Эти гены обычно кодируют функциональные белки в сетчатке, но вместо этого не могут создавать эти белки или вырабатывать аномальные белки, которые нарушают работу, или производят вещества, которые непосредственно повреждают ткань сетчатки. По данным NEI, заболевание поражает примерно 1 из 4000 человек во всем мире и иногда может приводить к полной слепоте, как это произошло у 58-летнего пациента в новом исследовании.

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Медики сообщили, что в попытке вылечить потерю зрения у этого человека ученые вставили гены, кодирующие светочувствительный белок, в модифицированный вирус, а затем ввели эти генетически измененные вирусные векторы в один из его глаз. Как сообщает MIT Technology Review, белок, названный ChrimsonR, представляет собой модифицированную версию светочувствительного белка, обнаруженного в одноклеточных водорослях , который позволяет одноклеточным организмам обнаруживать солнечный свет и двигаться к нему .

ChrimsonR принадлежит к семейству светочувствительных белков, называемых канальными родопсинами, поэтому добавлена ​​буква "H" в малиновом цвете, и он был модифицирован, чтобы реагировать на цвета в красноватом конце цветового спектра, а именно на янтарный свет. Внедряя гены ChrimsonR в сетчатку, особенно в ганглиозные клетки сетчатки, своего рода нервную клетку, которая посылает визуальные сигналы в мозг, команда надеялась сделать эти клетки чувствительными к желто-оранжевому свету, сообщает MIT Technology Review.

Вот где понадобились специальные очки. Очки улавливают изменения интенсивности света из окружающей среды и затем преобразуют этот сигнал в интенсивное янтарное изображение, которое проецируется прямо на сетчатку пациента с целью активации ChrimsonR. Прошло несколько месяцев, прежде чем значительное количество ChrimsonR скопилось в глазу человека и начало изменять его зрение, но, в конце концов, он начал воспринимать световые узоры с помощью очков, сообщает BBC News.

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Пациент воспринимал, находил, считал и касался различных объектов, используя свой обработанный глаз, в одиночку и в очках, писали исследователи в своем исследовании. Например, пациент мог видеть блокнот и чашки, поставленные на стол перед ним, хотя, когда его просили пересчитать чашки, он не всегда давал правильный номер, согласно MIT Technology Review.

Исследователи сообщили, что до получения терапии мужчина не мог обнаруживать какие-либо объекты, в очках или без них, а после инъекции он мог видеть только в очках, поскольку они превращали весь свет в янтарный оттенок.

По сообщению BBC, помимо записной книжки и чашек, пациент сообщил, что видел нарисованные белые линии на пешеходном переходе. "Этот пациент сначала был немного разочарован, потому что прошло много времени между инъекцией и тем временем, когда он начал что-то видеть", - сказал первый автор доктор Хосе-Ален Сахель, офтальмолог и ученый из Университета Питтсбурга и Института зрения в Пэрис, рассказала BBC. Пациент начал тренироваться с очками примерно через 4,5 месяца после инъекции и только через 7 месяцев после этого начал сообщать об улучшении своего зрения, сообщила команда.

"Но когда он начал спонтанно докладывать, он смог увидеть белые полосы, пересекающие улицу, и вы можете себе представить, что он был очень взволнован. Мы все были взволнованы", - сказал Сахель.

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Даже сейчас зрение человека все еще остается довольно ограниченным, так как он может видеть только монохроматические изображения и с довольно низким разрешением. Но "результаты подтверждают концепцию того, что использование оптогенетической терапии для частичного восстановления зрения возможно", - сказал старший автор доктор Ботонд Роска, директор-основатель Базельского Института молекулярной и клинической офтальмологии.

Конечно, хотя эти первые результаты впечатляют, исследование ограничено тем, что до сих пор лечение получил только один пациент, сказал Джеймс Бейнбридж, профессор исследований сетчатки в Университетском колледже Лондона, который не принимал участия в исследовании.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-зеленые водоросли убивают животных и заражают людей.