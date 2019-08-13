Сине-зеленые водоросли убивают животных и заражают людей

Скоро они будут еще опаснее.

Будьте осторожны — если вы однажды решите искупаться в пресноводном озере в летнюю жару, вы можете внезапно плохо себя почувствовать. У вас может возникнуть раздражение кожи, подняться температура и даже заболеть печень, потому что в теплую погоду в водах расцветают так называемые сине-зеленые водоросли. Они испускают в воду ядовитые вещества, которые вредят не только людям, но и домашним животным. Недавно в США по вине этих растений погибли четыре собаки, причем весьма быстро — в некоторых случаях, между купанием в зараженной воде и смертью, проходило максимум несколько часов.

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Случаи смерти животных от сине-зеленых растений были зафиксированы в американском штате Северная Каролина и Грузии. Хозяева домашних собак рассказали, как их питомцы искупались в пресной воде и спустя несколько часов начали странно себя вести. В частности, речь шла о сильном ослаблении и рвоте, заметив которые хозяева повезли питомцев в ветеринарную клинику. По пути собаки потеряли сознание, а потом умерли.

Пока врачи не могут назвать точную причину смертей, но виновниками заранее считаются сине-зеленые водоросли. На самом деле, они не совсем являются растениями — это, скорее, микроскопические существа под названием цианобактерии. Водорослями их называют из-за того, что они, будто растения, могут поглощать солнечные лучи и превращать их в жизненно важную энергию. В периоды летней жары этих бактерий становится очень много, поэтому этот период иногда называют цветением сине-зеленых водорослей.

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В небольшом количестве они не могут причинить людям вреда — из-за их крохотного размера, любители искупаться в озере порой их даже не замечают. Однако, в периоды цветения они начинают образовывать скопления, и на поверхности воды можно заметить темно-зеленые комочки и «ниточки». В большинстве случаев вода становится пенистой и окрашивается в бурый, желтый или зеленый цвет. В такие озера, разумеется, лучше не лезть.

Самый больший вред цианобактерии наносят при попадании внутрь человека, когда при купании он случайно проглатывает воду. Именно в этих случаях у людей могут возникнуть тошнота, волдыри во рту и серьезные проблемы с печенью. Если верить статистике, с 2009 по 2010 годы в США было зарегистрировано около 11 вспышек заболеваний, связанных с водорослями. Во время этих эпидемий пострадало не менее 60 человек. Вообще, впервые отравление сине-зелеными водорослями упоминается в 1000-летних записях, найденных в Китае.

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Чтобы не отравиться водорослями, важно каждый раз проверять, что вода в водоеме действительно является чистой. Выше мы уже упоминали, что в пенистую воду бурого, желтого и зеленого цвета лучше попросту не лезть. Если от воды еще и идет вонь, для большей безопасности к ней лучше вообще не подходить. Также стоит внимательнее относиться к питьевой воде и быть уверенным, что она прошла тщательную очистку.

Ученые считают, что со временем сине-зеленые водоросли станут еще опаснее и число заболеваний резко возрастет. Дело в том, что температура нашей планеты постоянно повышается — лето 2019 года вовсе считается одним из самых жарких в истории. В теплых условиях, под воздействием палящего солнца, бактерии размножаются с огромной скоростью. Возможно, их скопления уже можно найти в озерах, которые вы всегда считали чистыми.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения.