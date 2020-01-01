Древний коронавирус прокатился по Восточной Азии 25 тысяч лет назад

Люди борются с опасными вирусами с незапамятных времен.

Согласно новому исследованию, древний коронавирус мог заразить предков людей, живущих в современной Восточной Азии, начиная с 25000 лет назад и на протяжении тысячелетий после этого.

COVID-19 пандемию, которая в настоящее время погибло более 3 миллионов людей, показали, насколько мы уязвимы для новых вирусов. Но какой бы новой ни казалась эта угроза, люди с незапамятных времен борются с опасными вирусами.

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"Вирусы, заражающие человеческие популяции, были всегда", - сказал старший автор исследования Дэвид Энард, доцент кафедры экологии и эволюции Университета Аризоны. "Вирусы действительно являются одним из основных факторов естественного отбора в геномах человека".

Это потому, что гены, которые увеличивают шансы людей на выживание патогенов, с большей вероятностью будут переданы новым поколениям.

Используя современные инструменты, исследователи могут обнаружить отпечатки этих древних патогенов - точно определив, как они управляли естественным отбором - в ДНК людей, живущих сегодня. Эта информация, в свою очередь, может дать ценную информацию для прогнозирования будущих пандемий, сказал Энард. "Почти всегда верно, что то, что часто происходило в прошлом, с большей вероятностью повторится снова в будущем".

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Используя информацию, доступную в общедоступной базе данных, Энард и его команда проанализировали геномы 2504 человек в 26 различных популяциях людей по всему миру. Результаты, которые еще не прошли рецензирование, были опубликованы 13 января в базе данных препринтов bioRxiv , и исследование находится в процессе рассмотрения для публикации в научном журнале.

Когда коронавирусы проникают внутрь клеток человека, они захватывают механизмы клеток, чтобы размножаться. Это означает, что успех вируса зависит от его взаимодействия с сотнями различных белков человека. Исследователи увеличили масштаб набора из 420 белков человека, которые, как известно, взаимодействуют с коронавирусами, 332 из которых взаимодействуют с SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Большинство этих белков помогают вирусу размножаться внутри клеток, но некоторые помогают клетке бороться с вирусом.

Гены, кодирующие эти белки, постоянно и случайным образом мутируют, но если мутация дает гену преимущество - например, лучшую способность бороться с вирусом - у него будет больше шансов быть переданным следующему поколению.

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Действительно, исследователи обнаружили, что у людей восточноазиатского происхождения были отобраны определенные гены, которые, как известно, взаимодействуют с коронавирусами. Другими словами, со временем определенные варианты появлялись чаще, чем можно было ожидать случайно. Этот набор мутаций, вероятно, помог предкам этой популяции стать более устойчивыми к древнему вирусу, изменив количество этих белков, произведенных клетками.

Исследователи обнаружили, что варианты генов, кодирующие 42 из 420 проанализированных белков, начали расти примерно 25 000 лет назад. и распространение выгодных вариантов продолжалось примерно до 5000 лет назад, что позволяет предположить, что древний вирус продолжал угрожать этим популяциям в течение долгого времени.

"Вирусы оказывают сильнейшее селективное давление на людей, чтобы они адаптировались, и коронавирусы, по-видимому, существовали задолго до того, как появились люди", - сказал Джоэл Вертхайм, доцент кафедры медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего, который не был частью исследования. "Поэтому, хотя и не является неожиданным, что коронавирусы привели к адаптации у людей, это исследование представляет собой увлекательное исследование того, как и когда это произошло".

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Тем не менее, "очень сложно сказать, был ли вирус, вызвавший эту эволюцию, также коронавирусом, но это похоже на правдоподобную рабочую теорию", - сказал Вертхайм.

Энард согласился с тем, что древний патоген, поразивший наших предков, мог не быть коронавирусом; вместо этого, возможно, это был другой тип вируса, который взаимодействовал с клетками человека так же, как коронавирусы.

Другая группа исследователей недавно обнаружила, что сарбековирусы, семейство коронавирусов, которое включает SARS-CoV-2, впервые появились 23500 лет назад, примерно в то же время, когда варианты генов, кодирующих белки, связанные с коронавирусом, впервые появились у людей. Результаты исследования сарбековируса также были опубликованы в качестве препринта в bioRxiv 9 февраля и еще не прошли экспертную оценку.

Это второе исследование дает "изящное" подтверждение всей истории, сказал Энард.

По словам Энарда, хотя результаты интригуют, они не меняют нашего понимания того, какие группы населения лучше переносят инфекции SARS-CoV-2. Нет никаких доказательств того, что эти древние генные адаптации помогают защитить современных людей от SARS-CoV-2. На самом деле, "почти невозможно предъявить такие претензии", - сказал Энард.

Он добавил, что социальные и экономические факторы, такие как доступ к медицинскому обслуживанию, вероятно, играют гораздо большую роль, чем гены, в том, кто заболевает COVID-19.

Энард и его команда теперь надеются сотрудничать с вирусологами, чтобы понять, как эти адаптации помогли древним людям пережить воздействие этого первобытного коронавируса. Команда также надеется, что в конечном итоге такие исследования древнего генома можно будет использовать в качестве "системы раннего предупреждения" для будущих пандемий. Например, исследователи могут сначала исследовать вирусы в дикой природе, которые еще не инфицировали человеческие популяции, а затем искать их отпечатки пальцев в ДНК человека. По словам Энарда, если они обнаружат, что вирус вызвал множество древних эпидемий, это может быть хорошей причиной для того, чтобы внимательно следить за ним.

"Хотя мы видим проблески воздействия этого древнего вируса на предков людей, будущие поколения, скорее всего, не смогут увидеть следы SARS-CoV-2 в нашем геноме", - добавил Энард. По его словам, благодаря вакцинации у вируса не будет времени на эволюционную адаптацию.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект превратил коронавирус в мелодию.