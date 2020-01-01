Искусственный интеллект превратил коронавирус в мелодию

Это поможет понять, как функционирует вирус.

Понимание того, как работает коронавирус, имеет решающее значение сейчас, поскольку вспышка продолжает распространяться по всему миру. Ученые и исследователи обращаются к новым способам сделать остановить его, и одним из таких методов было превращение коронавируса в мелодию.

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Исследователи Массачусетского технологического института использовали искусственный интеллект (ИИ) для превращения коронавируса в классическую мелодию, которая, как они надеются, позволит ученым лучше понять, как функционирует вирус.

Создание системы искусственного интеллекта, которая превращает структуру коронавируса в мелодию, действительно может помочь ученым определить конкретные детали COVID-19, которые они, возможно, не заметили до сих пор.

Встроенная в AI мелодия - это точное звуковое представление о том, как работают спайковые белки коронавируса. Они распространяют инфекцию, проникая в вирус и попадая в клетки человека. Название "корона" связано с тем, что эти шипы делают поверхность вируса похожей на корону.

Шипы коронавируса состоят из аминокислот, и именно их исследователи MIT превратили в звуки. Каждая аминокислота получила уникальную запись в музыкальной гамме.

После этого команда создала алгоритм, который преобразовал данные в мелодию. И она показала, как устроены белки. Послушайте ее:

MIT поделился записью в Интернете, а Марк Бюлер, руководитель проекта, объяснил мотивы своей идеи. Вот некоторые из его объяснений того, почему этот музыкальный фрагмент может помочь ученым раскрыть дополнительную информацию о коронавирусе:

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"Наш мозг великолепно обрабатывает звук. В одно мгновение наши уши воспринимают все его иерархические особенности: высоту звука, тембр, громкость, мелодию, ритм и аккорды", - сказал он.

"Нам понадобится мощный микроскоп, чтобы увидеть эквивалентные детали на изображении, и мы никогда не сможем увидеть все сразу. Звук - это такой элегантный способ получить доступ к информации, хранящейся в белке".

Этот тип исследований мог бы помочь ученым: "Мы могли бы искать новый белок, который соответствовал бы мелодии и ритму антитела, способного связываться с остроконечным белком, мешая его способности заражать", - объяснил профессор Бюлер.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.