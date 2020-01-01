Вакцинированные от коронавируса беременные передают антитела младенцам
Новое исследование показывает, что вакцины от Pfizer и Moderna эффективны у беременных женщин, укрепляя их иммунный ответ и даже передают защитные антитела к их младенцам.
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В исследовании, опубликованном в четверг в Американском журнале акушерства и гинекологии , изучалась 131 женщина, получившая одну из двух вакцин в период с декабря по март. 84 были беременны, а 31 - кормящая.
Исследователи из таких центров, как Гарвард, Массачусетский технологический институт и больница Бригама, обнаружили, что у беременных и кормящих женщин иммунный ответ на вакцины был таким же сильным, как и у 16 небеременных и не кормящих женщин.
Более того, они обнаружили, что вакцины намного лучше, чем воздействие коронавируса, давали младенцам вторичные антитела. Анализируя пуповинную кровь и плаценту, они обнаружили, что дети, рожденные от женщин, получивших вакцину, имеют "поразительно более высокие" уровни антител, борющихся с COVID, чем дети, рожденные от женщин, ранее переболевших COVID-19, пишут исследователи.
Исследование дополняет растущее количество исследований, показывающих, что вакцинация от COVID-19 - хорошая идея для беременных. В марте Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что его исследование с участием 30 000 вакцинированных беременных женщин в США не дало никаких неблагоприятных результатов.
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Беременные не участвовали в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Поэтому, когда регулирующие органы США санкционировали первую вакцину от COVID-19 в начале декабря (от Pfizer и BioNTech), представители здравоохранения заявили, что это решение должны принимать беременные женщины со своим врачом.
В исследовательском монтирует, что процесс принятия решений становятся более легким для беременных и ОВ-гинекологов, доктор Андреа Эдлоу, эксперт Перинатологии в Massachusetts General Hospital в Бостоне и соавтор исследования.
"Это исследование - одна из частей головоломки, которая необходима для того, чтобы попытаться дать беременным и кормящим женщинам научно обоснованное консультирование по поводу вакцины", - сказал Эдлоу.
Исследования проводятся в клинических испытаниях и в реальных условиях, поскольку все больше и больше беременных выбирают вакцинацию.
В ожидании этих данных CDC отметил, что исследования на беременных животных не выявили проблем с безопасностью, связанных с получением мРНК-вакцин, таких как прививки от COVID-19 от Pfizer и Moderna.
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Было много дезинформации о мРНК-вакцинах, которые используют информационную РНК, чтобы научить организм распознавать вирус и вызывать иммунный ответ.
Активисты, выступающие против вакцинации, такие как Роберт Ф. Кеннеди-младший, пропагандируют миф о том, что вакцина вмешивается в ДНК - физиологическая невозможность, поскольку вакцины не попадают в ваш генетический материал.
Американский колледж акушеров и гинекологов выпустил совет для беременных и кормящих людей, развенчавший этот миф. "Эти вакцины не проникают в ядро и не изменяют ДНК человека у реципиентов вакцины. В результате вакцины с мРНК не могут вызывать никаких генетических изменений", - говорится в сообщении.
Основываясь на том, как работают вакцины COVID-19 от Pfizer и Moderna, "риск для развивающегося ребенка должен быть очень низким" , - сказала ранее доктор Джессика Мэдден, педиатр и неонатолог, которая является медицинским директором компании Aeroflow Breastpumps.
Вакцина COVID-19 Johnson & Johnson, которая была разрешена через месяц после прививки Moderna и Pfizer, использует другую технологию, которая была тщательно протестирована на беременных.
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Большое исследование беременных, получивших аналогичную вакцину от Эболы, не выявило проблем с безопасностью .
Небольшое рецензируемое исследование, проведенное в январе, показало, что беременные женщины, вакцинированные против COVID-19, передают антитела своим будущим детям.
В феврале исследователи заявили, что ребенок, рожденный женщиной, получившей только одну из двух прививок Moderna, дал положительный результат на защитные антитела.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.
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