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Первый человек на Луне получил прививку от COVID-19

Комментариев: 2
Астронавту сегодня исполняется 91 год.
Базз Олдрин получил прививку от коронавируса
Базз Олдрин получил прививку от коронавируса
EPA/UPG

Астронавт Apollo-11 Базз Олдрин, высадившийся на Луну более 51 года назад, получил свою первую вакцину от COVID-19 в понедельник (18 января), незадолго до своего 91-го дня рождения 20 января. 

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"Получил свою первую вакцину против Covid-19 сегодня, за пару дней до моего 91-летия", - написал Олдрин в понедельник. 

Олдрин также поделился фотографиями, на которых он был вакцинирован, и высказал свое мнение: 

"Я хочу поблагодарить всех ученых, медицинских работников и государственных чиновников, которые неустанно работали над разработкой и распространением вакцины против Covid-19", - говорится в заявлении. 

Олдрину не привыкать к иммунизации. Перед его историческим полетом на Луну, во время которого он и его коллега-астронавт Нил Армстронг стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны, он и остальная часть экипажа Apollo-11 прошли ряд вакцинаций. 

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По данным NASA, астронавты Apollo были иммунизированы против дифтерии, брюшного тифа, столбняка, гриппа, эпидемического паротита, полиомиелита, краснухи, рубеолы, оспы и желтой лихорадки. Члены семей космонавтов также должны были сделать некоторые из этих прививок. 

"Профилактика заражения была наиболее важным аспектом программы профилактической медицины Apollo. Если бы воздействие инфекционных заболеваний не было сведено к минимуму или устранено, программа не увенчалась бы успехом независимо от эффективности всех других аспектов вместе взятых", - сообщила команда NASA.

По данным CDC, по состоянию на 15 января более 10,5 миллионов человек в США, или около 3% населения страны, получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Вакцины внедряются, поскольку почти 24 миллиона человек в США заразились вирусом, от которого на сегодняшний день погибло более 394 495 человек по всей стране, по данным CDC. Во всем мире зарегистрировано около 96 миллионов заболеваний и более 2 миллионов умерли. 

Напомним, ранее сообщалось, что антипрививочников сравнили с пьяными водителями.

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Теги: Базз Олдрин, прививка от коронавируса, прививка, коронавирус
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.01.2021, 10:54
Оценка:  +1
гость
только я одна вижу бред в статье, откуда на луне и в космосе вирусы земли в космосе?
Yura_Shka    20.01.2021, 12:37
Оценка:  0
Yura_Shka
Астробиологи высказывали опасения, что грядущая высадка людей на Луну может привести к тому, что обратно на Землю будут завезены неизвестные науке микроорганизмы, способные вызвать эпидемии. Многие учёные полагали, что Луна безжизненна, но абсолютной уверенности в этом ни у кого небыло!
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