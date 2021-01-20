Первый человек на Луне получил прививку от COVID-19

Астронавту сегодня исполняется 91 год.

Астронавт Apollo-11 Базз Олдрин, высадившийся на Луну более 51 года назад, получил свою первую вакцину от COVID-19 в понедельник (18 января), незадолго до своего 91-го дня рождения 20 января.

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"Получил свою первую вакцину против Covid-19 сегодня, за пару дней до моего 91-летия", - написал Олдрин в понедельник.

Олдрин также поделился фотографиями, на которых он был вакцинирован, и высказал свое мнение:

"Я хочу поблагодарить всех ученых, медицинских работников и государственных чиновников, которые неустанно работали над разработкой и распространением вакцины против Covid-19", - говорится в заявлении.

Received my first Covid-19 vaccine today, a couple of days prior to my 91st birthday.

Special thanks go to two outstanding patriots, Vlad Ghenciu Esq and Brian M Cronin, for their invaluable assistance, and to my organization, Buzz Aldrin Ventures LLC for permanent support. pic.twitter.com/oONTtlIIgd — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 19, 2021

Олдрину не привыкать к иммунизации. Перед его историческим полетом на Луну, во время которого он и его коллега-астронавт Нил Армстронг стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны, он и остальная часть экипажа Apollo-11 прошли ряд вакцинаций.

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По данным NASA, астронавты Apollo были иммунизированы против дифтерии, брюшного тифа, столбняка, гриппа, эпидемического паротита, полиомиелита, краснухи, рубеолы, оспы и желтой лихорадки. Члены семей космонавтов также должны были сделать некоторые из этих прививок.

"Профилактика заражения была наиболее важным аспектом программы профилактической медицины Apollo. Если бы воздействие инфекционных заболеваний не было сведено к минимуму или устранено, программа не увенчалась бы успехом независимо от эффективности всех других аспектов вместе взятых", - сообщила команда NASA.

По данным CDC, по состоянию на 15 января более 10,5 миллионов человек в США, или около 3% населения страны, получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Вакцины внедряются, поскольку почти 24 миллиона человек в США заразились вирусом, от которого на сегодняшний день погибло более 394 495 человек по всей стране, по данным CDC. Во всем мире зарегистрировано около 96 миллионов заболеваний и более 2 миллионов умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что антипрививочников сравнили с пьяными водителями.