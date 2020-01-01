Первый использованный в США флакон с вакциной от COVID-19 отправили в музей

Флакон будет частью выставки, запланированной на следующий год.

Флакон с вакциной, использованный для первой в истории вакцины против COVID-19 в США The Smithsonian Institution's National Museum of American History

Когда медсестра из Нью-Йорка стала первой американкой, получившей в декабре дозу вакцины от COVID-19, одобренной FDA, это был момент, который вошел в историю. Теперь этот первый флакон с вакциной направляется в исторический музей, где его покажут на выставке, запланированной на следующий год.

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В среду (10 марта) Смитсоновский национальный музей истории Америки объявил о приобретении уже пустого флакона вакцины Pfizer-BioNTech, использованной для этой исторической прививки, которую 14 декабря вводили медсестре реанимации Сандре Линдси. В заявлении говорится, что другие материалы, в том числе карта прививок Линдси, скрабы и больничный бейдж, также станут частью коллекции музея.

Материалы были подарены Northwell Health, системой здравоохранения Нью-Йорка, где работает Линдси. Northwell Health также пожертвовала другие материалы, связанные с первыми дозами вакцины, в том числе специальные транспортировочные материалы, необходимые для поддержания вакцины при сверхнизких температурах.

"Эти исторические артефакты свидетельствуют не только об этом замечательном научном прогрессе, но и олицетворяют надежду миллионов людей, переживающих кризисы, вызванные COVID-19", - заявила в заявлении директор музея Антея М. Хартиг.

С апреля 2020 года музей собирает артефакты, чтобы задокументировать пандемию и ее влияние на общество. По данным Smithsonian Magazine, некоторые артефакты, добровольно предоставленные музею, включают мешки для мусора, которые медицинские работники носили, когда запасы защитного снаряжения были на исходе, и знаки, которые люди делали, чтобы выразить поддержку своим близким, которые были заперты в учреждениях по оказанию помощи .

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В коллекции музея уже есть ряд исторических предметов, связанных с наукой и медициной, в том числе плесень пенициллина из лаборатории Александра Флеминга и оригинальная вакцина от полиомиелита Джонаса Солка, говорится в заявлении.

Музей работает над выставкой под названием "Болезни и здоровье", на которой будут представлены предметы, связанные с усилиями Америки по контролю и лечению болезней, такие как предметы из кампании по искоренению оспы, а также предметы из пандемия COVID-19. Как сообщает Smithsonian Magazine, выставка, на которой также будут представлены флаконы Northwell Health, планируется открыть в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что первая фаза испытания универсальной вакцины против гриппа прошла успешно.