Раскрыта тайна одинокого человеческого черепа в пещере

Он был найден в 2015 году - это единственный ключ к разгадке мрачной тайны, начавшейся тысячи лет назад.

Эта древняя головоломка состояла всего из одной части: одинокий человеческий череп, обнаруженный сам по себе без каких-либо других скелетных останков, покоящийся в пещере в Болонье, Италия, в центре пещеристой впадины, которую местные жители называют Dolina dell'Inferno ( Воронка ада).

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К хорошо замаскированному черепу без нижней челюсти можно было добраться, только пройдя сложный пещерный проход, называемый Meandro della cattiveria (Лабиринт злобы), а затем поднявшись по вертикальной шахте на высоту 12 метров, где череп покоился на каменном выступе.

Из-за трудностей с доступом к месту спелеологи не смогли извлечь череп до 2017 года, после чего у исследователей появилась возможность изучить этот загадочный древний образец.

Одинокий череп оказался действительно древним: радиоуглеродный анализ показал, что череп принадлежал человеку, который жил где-то между 3630 и 3380 годами до нашей эры, что помещает их в археологический контекст раннего энеолита (он же энеолит ) в регионе.

Другие человеческие останки эпохи энеолита были найдены в этом районе; не в воронке ада, а в каменном убежище примерно в 600 метрах (почти 2000 футов) от пещеры, в которой был найден череп.

Итак, более широкий контекст имеет некоторый смысл. Но как именно этот одинокий череп оказался так далеко от своих энеолитических собратьев, расположен высоко на уступе, но при этом похоронен в зловещем лабиринте пещеры и спрятан на глубине 26 метров (85 футов) под землей?

По словам антрополога Марии Джованны Белкастро из Университета Болоньи - первого автора нового анализа необычной судьбы черепа - здесь участвовал ряд факторов.

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Команда Белкастро исследовала череп, который, по мнению группы, скорее всего, принадлежит молодой женщине в возрасте от 24 до 35 лет.

Доказательства различных повреждений на боковых сторонах черепа, вероятно, являются результатом человеческих манипуляций с черепом во время смерти женщины, предполагают исследователи, возможно, отражая ритуальные действия по удалению плоти с черепа в рамках похоронного обычая.

Другие повреждения черепа, некоторые из которых, как полагают, были нанесены прижизненно (до смерти), возможно, были вызваны травмой, убившей женщину, а другие отметины могли свидетельствовать о медицинском лечении, оказанном ее людьми.

Череп нашли в пещере PLOS One

Что касается того, как череп стал настолько отделен от остального скелета, исследователи предполагают, что череп мог быть намеренно или случайно отделен от остальной части тела, прежде чем катиться или подталкиваться по земле потоками воды или грязи, пока он каким-то образом подошел к краю провала, в конечном итоге попав под давление.

Со временем проникновение воды в воронку могло растворить отложения гипса в пещере, создав вертикальную шахту рядом с безопасным местом нахождения черепа.

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"Реактивированный проход пещеры начал развиваться вниз с образованием бокового тонущего ручья и вырезания лабиринта, лежащего внизу", - пишут исследователи в своей статье.

"Эта новая реактивация позволила окопать около 12 метров гипса, соединенного с нижним базовым уровнем".

Различные отложения, находящиеся в полости черепа, подтверждают этот аргумент, предполагая, что вещество застряло внутри черепа во время потока воды или мусора, когда череп совершал невероятное хаотичное путешествие в пещеру. Признаки другой травмы черепа предполагают множество неровностей во время поездки.

Эта гипотетическая интерпретация, конечно же, не обязательно произошла, и мы никогда не сможем этого узнать наверняка. Но, как отмечают исследователи, из всех частей человеческого скелета форма черепа делает его наиболее подходящим для бегства.

"Если бы к моменту этой последовательности событий скелет не был поврежден, другие элементы скелета, отличающиеся по форме и размеру, могли остаться застрявшими в другом месте и рассредоточенными во время транспортировки", - предполагают авторы.

"Череп катился бы легче, чем другие части скелета в потоке воды и обломков... Во время разложения и этих динамических фаз он был бы заполнен осадком. Следовательно, он достиг бы пещеры и остановился бы на плато, на котором он был найден".

Напомним, ранее сообщалось, что медики создали прозрачный череп для наблюдения за мозгом.