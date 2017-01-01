В Канаде нашли гигантскую пещеру

Пещеру случайно открыли, когда пролетали на вертолете.

Находящуюся в Wells Gray Provincial Park пещеру впервые случайно увидели с вертолета в апреле этого года, а теперь ее называют "пещерой национального значения". Из-за особого устройства и размеров (длина ее входа — 100 метров, а ширина — 60 метров) ей дали название Sarlacc Pit — в честь существа из вселенной Звездных войн. Исследователи пока не могут определить глубину пещеры, так как ее грот заполнен водой, однако они предполагают, что речь может идти о нескольких километрах.

Читай также: В подземной пещере нашли необычный вид растений

"Наша первая реакция: это невозможно, там попросту не может быть пещеры! Она просто огромна — когда вы впервые видите ее, у вас захватывает дух, потому что это гигантская дыра в земле", - рассказывает геофизик Кэтрин Хиксон (Catherine Hickson), которая провела экспедицию на локацию в сентябре.

По словам Хиксон, чья компания Tuya Terra Geo Corp. профинансировала первоначальную исследовательскую экспедицию, место в парке, где находится пещера, круглый год скрывалось под снегом и открылось лишь приблизительно 20-50 лет назад. Отчасти из-за этого, а также по причине чрезвычайно отдаленной и труднодоступной позиции гигантскую пещеру нашли только в этом году.

Чтобы узнать больше о пещере и ее истории, команда ученых обратилась к специалистам по контактам с местными общинами коренных народов. Они намерены узнать, существует ли пещера в их записях. Так как об этом месте не упоминается ни в одном известном источнике, пока что гипотеза о снежном покрове выглядит самой правдоподобной.

Читай также: Найдена гигантская сеть подземных туннелей от Шотландии до Турции

Название пещеры, данное биологом Беваном Эрнстом во время апрельского облета, считается неофициальным, однако, если сообщества канадских индейцев не имеют своего варианта исторического названия, название из далекой-далекой галактики может закрепиться.

Исследователи не торопятся раскрывать точное местоположение пещеры, стремясь защитить нетронутую природную среду. Кроме того, у них еще нет возможности заняться ее изучением. Во время сентябрьского визита Ли Холлис (Lee Hollis) совершил первый и пока что единственный спуск в недра пещеры: он спустился примерно на 80 метров, однако громадный поток водопада сделал дальнейшие исследования невозможными.

По мнению исследователей, этот водопад превращается в подземную реку, которая растянулась почти на два километра и заканчивается примерно 50 метрами ниже того места, где она входит в устье пещеры. Следующая крупная экспедиция запланирована на 2020 год.

В Канаде нашли гигантскую пещеру 0:00 / 00:44

Напомним, ранее сообщалось, что была обнаружена самая большая пещера в мире.