В подземной пещере нашли необычный вид растений

Растение появляется на поверхности на несколько недель в году.

В 1866 году итальянский ботаник Одоардо Беккари (Odoardo Beccari) обнаружил и зарисовал необычный цветок из малайзийских джунглей, впоследствии получивший название "тисмия Нептуна" (Thismia neptunis). С тех пор ни одному ученому не удавалось найти загадочное растение. Спустя 151 год чешским специалистам наконец удалось подтвердить его существование, они обнаружили еще один экземпляр эндемика на острове Борнео.

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Тисмия Нептуна растет под землей и появляется на поверхности всего на несколько недель в году во время цветения. Сам цветок при этом достаточно маленький (около 9 сантиметров) и незаметный. Стебель гладкий и светлый, а цветок, по словам ученых, напоминает "волшебный фонарь". Тисмия Нептуна относится к числу микотрофов — группы растений, полностью лишившихся листьев и обходящихся без фотосинтеза. Питательные вещества тисмия получает из почвы и на корнях грибов.