Впервые над Северным полюсом обнаружен космический ураган

Впервые ураган был обнаружен в верхних слоях атмосферы Земли.

В 2014 году спутники зафиксировали огромный поток плазмы, простирающийся высоко в магнитосферу, который длился несколько часов, прежде чем рассеялся. Хотя мы никогда раньше не видели ничего подобного, его обнаружение предполагает, что космические ураганы, как они известны, могут быть обычным планетарным явлением.

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"До сих пор не было уверенности в том, что ураганы с космической плазмой вообще существовали, поэтому доказать это с помощью такого поразительного наблюдения невероятно", - сказал физик космической среды Майк Локвуд из Университета Рединга в Великобритании.

Ураганы в нижних слоях атмосферы Земли - обычное явление: мощные вращающиеся погодные системы вокруг относительно спокойного центра, сопровождаемые сильными ветрами и проливным дождем, которые могут нанести огромный ущерб за очень короткое время.

Они не редкость и на других телах: в частности, Юпитер и Сатурн - чрезвычайно неспокойные места, не говоря уже о бурлящих плазменных торнадо глубоко в атмосфере Солнца.

Новая работа показывает, что космические ураганы ничем не отличаются от своих собратьев в более низких слоях атмосферы.

Обнаружения были сделаны 20 августа 2014 года и выявлены в ходе ретроспективного анализа, проведенного Шаньдунским университетом в Китае. Согласно данным, ураган возник над Северным полюсом, его диаметр достиг 1000 километров.

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Он достигал высоты от 110 до 860 километров и состоял из плазмы с множеством спиральных рукавов, вращающихся против часовой стрелки со скоростью до 2100 метров в секунду. Однако центр был почти неподвижен, как при ураганах на малых высотах.

Однако, в отличие от других ураганов, космический ураган направил электроны в ионосферу. Это произвело ошеломляющий эффект: огромное полярное сияние в форме циклона под ураганом. Все это длилось почти восемь часов, вложив в ионосферу огромное количество энергии и импульса.

В остальном условия были тихими, что представляло собой загадку. Дождь заряженных частиц в ионосферу от солнечного ветра - это то, что обычно вызывает светящиеся зеленые полярные сияния на более высоких широтах Земли, но солнечные условия в то время были относительно спокойными. Поэтому команда обратилась к моделированию, чтобы определить, что вызвало плазменный шум.

"Тропические штормы связаны с огромным количеством энергии, и эти космические ураганы должны быть вызваны необычайно большой и быстрой передачей энергии солнечного ветра и заряженных частиц в верхние слои атмосферы Земли", - пояснил Локвуд .

Мы знаем, что пересоединение силовых линий магнитного поля может передавать энергию солнечного ветра в магнитосферу и ионосферу, поэтому команда смоделировала этот процесс и обнаружила, что пересоединяющееся межпланетное магнитное поле может создавать особенности, которые они наблюдали в космическом урагане, даже при слабом солнечном ветре. . Фактически, слабый солнечный ветер может быть ключевым - он обеспечивает более эффективное магнитное пересоединение.

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Это также означает, что такие штормы могут быть довольно частым явлением.

"Плазма и магнитные поля в атмосфере планет существуют по всей Вселенной, поэтому результаты показывают, что космические ураганы должны быть широко распространенным явлением", - сказал Локвуд.

Есть последствия и для Земли. Знание о том, что полярные сияния могут быть результатом космических ураганов, и о том, как они выглядят, может помочь нам идентифицировать другие подобные штормы в будущем.

Это также показывает, что даже когда геомагнитные условия относительно спокойны, космос может вызвать экстремальные погодные условия, которые могут повлиять на жизнь на Земле и в небе над ней.

"Это исследование предполагает, что все еще существуют местные интенсивные геомагнитные возмущения и отложения энергии, которые сравнимы с таковыми во время супер бурь. Это обновит наше понимание процесса взаимодействия солнечного ветра, магнитосферы и ионосферы в чрезвычайно спокойных геомагнитных условиях", - сказал космический физик и первый автор, Цин-Хе Чжан из Шаньдунского университета.

"Кроме того, космический ураган приведет к важным эффектам космической погоды, таким как усиление сопротивления спутника, нарушения высокочастотной радиосвязи и увеличение ошибок в загоризонтных радиолокационных системах, системах спутниковой навигации и связи".

Напомним, ранее сообщалось, что возле Северного полюса зафиксировали грозу.