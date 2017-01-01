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Возле Северного полюса зафиксировали грозу

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Гроза зафиксирована на Северном полюсе
Гроза зафиксирована на Северном полюсе
naked-science.ru

Грозовые тучи мы привыкли связывать со сравнительно теплым и влажным климатом. Однако на фоне глобального потепления они стали появляться и высоко в Арктике. Десятого августа 2019 года несколько молний были зафиксированы в пределах 500 километров от Северного полюса, о чем сообщило работающее на Аляске отделение американской Национальной службы погоды (NWS).

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В нынешнем году экстремальные погодные явления Арктика переживает одно за другим. Рекордная «волна» тепла привела к небывалому таянию ледников Гренландии и существенному подъему уровня моря. Теперь к их списку присоединились грозы: хотя они и случаются даже за Полярным кругом, по мере движения ко все более высоким широтам их частота существенно падает. Между тем в этот раз молнии наблюдались аж в 2500 километрах севернее него.

В тропиках молнии могут бить с частотой в десятки раз в год на каждый квадратный километр; в умеренных широтах — несколько раз. Местное яркое солнце способно сильно разогревать земную поверхность и поднимать большие массы влажного воздуха, трение частиц в которых и позволяет накапливать электрический разряд. Поэтому в холодном Заполярье частота молний еще в сотни раз ниже, чем в средних широтах, и составляет порядка 0,01 на квадратный километр в год.

По сообщению NWS, вечером 10 августа сразу несколько молний ударило около 85° с.ш. и 126° в.д.
По сообщению NWS, вечером 10 августа сразу несколько молний ударило около 85° с.ш. и 126° в.д.
NWS Fairbanks

Между тем на этот раз они отмечены еще дальше к северу — там, где в обычных условиях их не стоило бы ждать вовсе. Предполагается, что механизм образования грозы здесь отличается от «классического» и связан не столько с нагревом поверхности, сколько с образованием теплого слоя воздуха в средних слоях атмосферы.

Напомним, ранее сообщалось, что Северный полюс может лишиться озонового слоя.

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Теги: гроза, Северный полюс
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